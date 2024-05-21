桃園最新特色遊戲場 蘆竹新龍公園 冒險山丘放電趣囉～

超新的特色公園再+1，好天氣出發玩耍去～2024年5月7號才開放的超新遊戲場！小而巧的可愛遊戲場域設施也不少，有攀爬、滑梯、沙坑、跳樁，環境很舒適，晚上照明足夠，超推薦夏日傍晚來不曬更好玩！

蘆竹新龍公園 如何去？

⛳️ 蘆竹新龍公園

📍 桃園市蘆竹區龍安街三段80號

🕐 24小時（晚上有照明設施）

🅿️ 有免費停車腹地

✨ 目前這裡還沒有廁所，可以到旁邊的超商借上唷～

蘆竹新龍公園 特色遊具設施

新龍公園配合地形變化創造自由玩樂的空間，以「遊戲性」及「共融性」為基礎，打造具有「在地感」、「分齡適性適能」的遊戲場，透過整地後，創造約2公尺高差的坡地空間，設置有攀爬、跳躍、鑽、溜、盪等多種不同活動型態遊戲設施，適合不同年齡層孩童的遊戲場域，並設有多功能廣場及體健設施，讓大人也有運動的空間。

公園內最大面積的設施就是這個 土丘攀爬遊戲場 ，好幾座大小不同的草皮山丘，可以讓孩子爬上爬下，體驗成功攻頂，小小孩也能藉由攀岩時挑戰成功，很有成就感。

結合小孩最愛的 水管隧道 ，鑽來鑽去的玩你躲我藏的遊戲，就可以玩上好一陣子！也是孩子的秘密基地🤭

特色小山丘連結著的就是放電的 攀爬網設施 ，這邊的攀爬網高度不算太高，但也蠻有挑戰性的，設計成小坡面的盤爬網，訓練孩子的大肢體與手眼協調發展，來回攀爬個幾次也夠殺時間了！

大面積的小石子沙坑 ，絕對是愛玩沙孩子的天堂！記得要帶挖沙工具來可以玩很久，不過這區是無遮蔽物，建議早點來或傍晚來玩比較不曬喔～

高低木樁挑戰區 連小小孩也能挑戰一下，大孩子當然很迅速就過關拉～～

大面積的磨石子滑梯 是我們家兄妹倆的最愛，超級有速度感很刺激，第一次溜下來時妹妹還尖叫😂是連大人都覺得好玩的滑梯～

滑梯旁邊還有一小區的 滑草區 ，雖然範圍不大，但是能滑草就是特別好玩，我們剛好有帶滑草板一定要玩一下啊～直接溜也能玩喔～

意象梯田爬坡區 設計很特別，可以從這邊上去就能溜到滑梯了，想要挑戰體能的話也能經由旁邊的爬梯、爬繩喔～

攀岩牆+爬繩+爬梯 ，爬繩相對挑戰性較高，妹妹挑戰了好幾次才成功，因為草皮實在太滑了😂

鞦韆區（一條式、鳥巢式） 我們假日來等候時間不用太長就能玩到囉～而且鞦韆與其他遊戲場域分開這點很貼心，下方也有鋪設人工草皮作緩衝。

五星級的網美級遮陽體健區 之前在宜蘭的羅東九號公園也有看過這樣的體健區，現在桃園也有啦！有遮陽真的超級加分啊～

設有 無障礙坡道 超級友善親子，推推車也沒問題喔～

新公園設施都特別好玩，旁邊有超商能補給體力，晚上的燈光照明也非常充足。最棒的是設置許多休憩區與免費停車場超貼心！很適合帶著孩子來探索新公園，放電玩耍趣🥳 之後這裡也會在興建市民中心、公廁、UBIKE站，感覺設施會更完善，期待之後再來玩。 ⛳️ 蘆竹新龍公園 📍 桃園市蘆竹區龍安街三段80號 🕐 24小時（晚上有照明設施） 🅿️ 有免費停車腹地 ✨ 目前這裡還沒有廁所，可以到旁邊的超商借上唷～ 喜歡我們的文章也歡迎分享，追蹤我們的粉絲團、I G，會有更多即時有趣的景點活動哦♡ ☘️ ＦＢ粉專： 暖男哥哥，傲嬌妹妹 ☘️ ＩＧ： mumu416