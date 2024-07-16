堪稱最懂網美網帥、最了解怎麼拍都好看的桃園GLORIA OUTLETS華泰名品城推出全新打卡景點「Gloria Warehouse視覺展」，桃園華泰名品城全區變身成超好拍大型藝術展間，普普風裝置藝術、有點前衛又有點復古，色彩鮮艷的造景不僅超美超好拍、還很好玩。同時上傳IG美照還有機會再抽5000元購物金。





桃園華泰名品城這一次透過大膽玩色及前衛佈置，打造2024夏季必拍裝置藝術「Gloria Garage影音展」和「Gloria Warehouse視覺展」繽紛奇幻的場景隨時刺激著感官，其中在一期廣場「Gloria Garage影音展」將復古映像管電視牆搬進現場，打造成絢麗奪目的影音互動空間。整個場域佈滿閃亮雨絲條及浪漫氣球，並提供多種擺拍道具，讓人一秒入戲、沉醉在懷舊氛圍中，盡情在展間內玩互動、拍美照。





而三期廣場的「Gloria Warehouse視覺展」，彷彿踏入多巴胺魔力世界。色彩斑斕的小鳥停駐在屋頂，用活力生機迎接每一至到來的網美網帥。入口處更設置可愛復古公車椅，讓每一處角落都蘊藏著快樂因子、散發積極活力氣息。



走入展間，即可看到高飽和色塊與幾何形狀碰撞出充滿張力的空間設計，震撼視覺的布景讓人想一探究竟。桃紅色巨型蝴蝶展翅映射在牆壁上，搭配「IT’S OUR PARTY」的Slogan，以及嗨到不行的彈跳床，讓超級E型人可以恣意放飛自我、大玩抓拍，彰顯活潑的生命力。





而另一側牆面則有靜態畫框區可以讓I型人冷靜擺拍。透過等身畫框窺視和進行內心省思，不用擺出誇張姿勢，也能拍出不尷尬的精彩美照。轉個彎，還有掛著翻玩華泰蝴蝶logo與普普風冰淇淋的巨型畫作。俏皮可愛之餘，更透出一絲消暑的沁涼繽紛感。



穿過隔間，似乎又進入另一個美學境界！以孟菲斯風格營造出色調鮮明、大膽風趣、玩味十足的展覽空間。透過牆面上的凸透鏡、各種標語鏡子，讓看展者能進行內在自我的對話，展現自己小小的反叛性格，彰顯出每個人的獨特視角。





最後，在8月底前，只要在個人公開IG上，於一、三期全新場景前拍照，打卡「GLORIA OUTLETS 華泰名品城」或「華泰名品城」，並追蹤華泰名品城官方IG，就有機會被分享至IG限時動態，獲得園區購物金$5,000抽獎資格。



推薦閱讀：多啦A夢大量發生中！香港「夏日三重禮」免費領價值港幣500元優惠券，再衝100%多啦A夢&FRIENDS巡迴特展。





桃園華泰名品城Gloria Garage影音展、Gloria Warehouse視覺展

活動期間：即日起至9/1

加碼活動：在8月底前，只要在個人公開IG上，於一、三期全新場景前拍照，打卡「GLORIA OUTLETS 華泰名品城」或「華泰名品城」，並追蹤華泰名品城官方IG，就有機會被分享至IG限時動態，獲得園區購物金$5,000抽獎資格。

GLORIA OUTLETS華泰名品城 官網：https://www.gloriaoutlets.com/

