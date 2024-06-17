近日溫度節節高升，讓人更加渴望沁涼的啤酒，當啤酒花香充斥在味覺與嗅覺間的那一剎那，心情彷彿也立刻切換至減壓模式，無論是下班、週末或度假，一杯在手就能為靈魂注入再出發的動力，搭配適合的小點，享受脣齒間酒香與美食交織成豐富和諧的滋味，更能讓身心都獲得喜悅與滿足。



無論是對啤酒的渴望，或是對下一個假期的嚮往，最挺在地的乖乖聽到了！不出手則已，一出手就直達人心，不僅聯手跨越百年、串聯世代臺灣人的在地經典「台灣啤酒」，阿莎力地推出兩款夏日限定的新口味，像是最懂大人味的孔雀香酥脆推出「啤酒蛤蜊」，以及乖乖食堂全新推出的「啤酒蝦」口味，這豪邁的神操作讓人受寵若驚，必須快點買來壓壓驚！



最懂大人味的孔雀香酥脆參上，配酒不能少這味

前陣子剛推出「奶油干貝燒」的奶味鹹香還在味蕾間流連忘返，竟然只是孔雀香酥脆在這個夏天為大家帶來的開胃菜，真正的重頭戲也跟隨乖乖的腳步，攜手台灣啤酒隆重登場。餅體小魚可愛依舊，原本便鹹香夠勁的好滋味，搭配這次的新口味「啤酒蛤蜊」，添加台灣啤酒獨家啤酒酵母，更有如魚得水的鮮活，彷彿將整片夏天的海帶到大家面前，以濃郁的啤酒花香，引領大家隨著每一口咀嚼，沉浸在一波又一波美味席捲，然後在尾韻感受蛤蜊令人回味無窮的鮮甜。





除了味覺的享受之外，孔雀香酥脆讓人著迷的，還有餅體那恰到好處、厚實酥脆的口感，在脣齒間留下清脆悅耳的聲響，讓人忍不住一口接一口，甚至乾脆一把入口；擔心吃多對身體造成太多負擔嗎？非油炸的餅體讓你安心狂嗑，盡情享受置身海邊的悠閒愜意，在味蕾留下專屬這個夏天的美好回憶！

只有乖乖能夠超越乖乖，新口味啤酒蝦親上加親

乖乖食堂神還原在地美味的功力有目共睹，每次推出新口味，不僅別出心裁，那與美好記憶相應和的熟悉滋味，更讓人喜出望外，這傑出的一手接一手，都是出自一顆挺在地的心，讓認真的你知道，只要你需要，乖乖食堂就會在，隨時以嚴選台灣在地好米，非油炸、不含防腐劑卻保持酥脆口感的餅體，滿足你的渴望，而且輕鬆享受無負擔。





這次攜手台啤推出的夏季限定料理啤酒蝦口味，堪稱是寵粉寵在地的極致展現，既然要喝，就讓大家喝得過癮！嚴選台灣啤酒獨家啤酒酵母添加，開袋的瞬間，濃郁的啤酒花香奔放而出，嗅覺優先感受清爽氣息的熱情邀約，搭配沁涼啤酒，讓酒香加倍濃郁。但要喝得舒爽，不能少了海鮮作陪，與鮮甜的蝦味合而為一，夏夜、晚風、BBQ的閒適風景就在腦海中上演，加上餅體獨特而熟悉的米香，不只青，更格外親切，豐富的味覺饗宴讓人越吃越唰嘴！

用挺在地的心，挺每一個在地認真的你

炎熱的夏天，讓人特別想奔向海邊，迎接狂放的海風、擁抱綻開的浪花，那沁入口鼻的鹹味，是忙碌日常裡心之所向的閒適。雖然不一定能立刻出發，至少還有乖乖食堂，不論何時、何地，隨時為你營業中。





這次與台啤攜手推出新口味「啤酒蝦」、孔雀香酥脆「啤酒蛤蜊」，像一扇通往假期的任意門，兩大在地國民品牌合作碰出全新火花，就是要挺最認真的你。濃郁的啤酒花香，加上鹹香甘甜的海味，光想像便讓人垂涎三尺！只在全家便利商店限量販售，還沒入手今夏最狂聯名的美好滋味，別說你已經準備好迎接這個快樂喝啤酒的季節！



販售通路：全家便利商店

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