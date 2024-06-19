首座高鐵車站美食街開了！打造北高一日生活圈的台灣高鐵，是許多人出遊的最佳選擇，舒適又快速的高鐵讓人輕鬆無負擔的出遊玩。而為了讓等車或是剛下車的旅客，可以有短暫休憩、吃點東西，特別規劃全線第一個車站美食街，於高鐵左營站一樓正式亮相，引進人氣美食品牌之外，在座位區更是貼心提供免費插座充電，3C使用者不怕突然斷電。
積極打造舒適候車環境的台灣高鐵，在左營站一樓規劃全新美食街，使用大量金屬材質及灰白黑等色調，呈現內斂冷調風格，讓人到此熱情的高雄也能從視覺上感受清涼感。在窗邊的座位區特別設置電源插座，在用餐、等車的同時也能順邊幫行3C用品充電。
並邀請日本知名拉麵店「一風堂」、日式泡芙「beard papa’s」以及芋頭控超愛的「不二緻果」3間名店進駐，其中不二緻果還準備切片蛋糕、栗子蒙布朗等甜點。讓大家離開高雄時還能吃一碗拉麵、享受日本人氣爆餡卡士達泡芙、高雄在地芋頭甜點，完美結束一趟旅程。
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高鐵左營車站美食街
地點：高鐵左營站1樓
營業時間：10:00至22:00
高鐵左營車站美食街5亮點
1、全台首座高鐵美食街
2、大量金屬材質及灰白黑等色調，呈現內斂冷調風格。
3、窗戶座位區附有電源插座。
4、引進「一風堂」、「beard papa’s」以及「不二緻果」3間名店。
5、不二緻果販售切片蛋糕、現做栗子蒙布朗。