最大規模「日本手作祭」回來了！由愛手創和Connect-Asia共同規劃的「日本手作祭」正式邁入第六年，以「竜宮の夢」為主題邀請超過200多組日本、台灣職人同場較勁，於本週末在華山文創園區亮相，現場以日本傳統故事浦島太郎為發想進行佈置，將日本夏季熱鬧的祭典氛圍帶到台北，並準備浴衣、大正袴換裝體驗，讓人一秒到日本逛街的錯覺。







於6/14~6/16連續三天快閃限定的「愛手創日本手作祭 第六回 竜宮の夢」，是日本控每年都在期待的盛典，現場超過200個日式風格手作攤位，其中有35家初登場的日本手創品牌，包括人氣植物銀飾「GARAGE」、黃銅工藝品「十月」、少見的領飾物「DRESS ME」、逼真小吃模型「kerosaka」等，每一攤都極具特色，就等你來尋寶、挑中獨一無二的日式風格小物。







除了販售手作文青特色商品之外，現場更邀請3位日本人氣LP畫家yojibee、德田真奈美、荒田 朝陽即興創作，可以和老師溝通、選購專屬的藝術品。並規劃多個手作課程教學、DIY工作坊體驗，從環保鋁箔零錢包、編織事務、手繪蠟燭等手作品通通都能在此學到製作技巧。





愛手創日本手作祭 第六回 竜宮の夢

活動日期：2024/06/14-06/16

時間：10:30 — 19:00

地點：華山1914文創產業園區 東2館

活動頁面：https://reurl.cc/Ejzk3n



愛手創日本手作祭票價

現場票 228元



愛手創日本手作祭 浴衣體驗套票

1、成人套票內容

成人浴衣體驗3小時 套票價600元（浴衣、半幅帶、木屐及著裝，女性含髮飾+單人入場門票 ）



2、兒童套票內容

兒童浴衣體驗3小時 套票價350元（浴衣、半幅帶、著裝，女性含髮飾，不含木屐+單人入場門票）



3、親子套票內容

親子浴衣體驗3小時 套票價950元（成人及兒童浴衣、半幅帶、著裝，女性含髮飾，成人木屐+雙人入場門票）



4、大正袴二尺袖體驗套票內容

大正袴二尺袖3小時 套票價1,650元（二尺袖、袴、草履及著裝，女性含髮飾+單人入場門票）

一天限定15套體驗/花紋現場挑選



注意事項：套票只接受預約，不開放現場。

