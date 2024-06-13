I人火鍋控也能開心吃馬辣！不管你是邊緣人、還是I人想要自己獨處，台北起家的平價吃到飽火鍋「馬辣」，這次看準暑假到來，特別祭出期間限定「馬辣個人火鍋套餐」，旗下的馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+等14間指定門市，皆可享有598元超低價個人火鍋+歡樂自助吧吃到飽優惠。
馬辣個人火鍋套餐598元優惠，雖然肉品沒有吃到飽，是採取13種頂級肉品擇一，提供肉控會愛的「美國SRF極黑和牛霜降、美國SRF極黑和牛雪花、紐澳特級牛舌」；若喜歡帶有油花的則是有「澳洲黑毛和牛、美國choice無骨牛小排、Ａ級松阪豬」可以選，五盎司的肉盤搭上吃到飽的新鮮時蔬，隨便吃也超飽。
並有超過100款歡樂吧放題吃到飽，各式各樣的新鮮蔬菜、手工火鍋料之外，最高人氣的「安格斯黑牛咖哩飯」更是白飯殺手。飯後也有哈根達斯、莫凡彼冰淇淋任君吃到飽，等於隨便吃幾球就回本。若在六月底之前用餐，還有機會吃到從屏東每日直送的在欉紅愛文芒果，鮮甜多汁的芒果。此外，8月底前也推出謝師宴吃到飽優惠，只要是平日並提前一天預約，每人最低698元、10人以上用餐再打9折。
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馬辣 598個人套餐+歡樂吧放題
活動門市：
馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
信義店、南京店、復興店、漢口店
新馬辣經典麻辣鍋
台北武昌、板橋遠百、新店裕隆城、宜蘭羅東、桃園站前、新竹巨城、台南南紡、高雄夢時代
新馬辣經典麻辣鍋 Plus+
新竹竹北、台中公益