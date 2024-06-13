Orion奧利恩在全聯、家樂福、大潤發隆重推出三款特色酒款，包括Orion黑生啤酒、Orion沖繩釀酒獅頂級淡愛爾及Orion CHURA初浪特調風味雞尾酒。每款酒均融合獨特釀造技術與沖繩在地風味，提供消費者全新的品酒體驗。





Orion黑生啤酒特選烘焙麥芽及淺色麥芽，經過精心配比與獨特釀造技術，創造出無苦味且口感滑順的黑啤，2024年全新上市，自2023年季節限量販售以來即熱銷不斷。此外，使用沖繩伊江島的高品質大麥，豐富了啤酒的層次感與風味。





Orion沖繩釀酒獅頂級淡愛爾啤酒，以其豐富的果香和柔和的啤酒泡沫，帶來清爽而芳醇的口感。釀造過程中研發團隊從沖繩自然生長的植物中選取成千上萬的樣本，精選出最佳的酵母和配方，賦予每一杯啤酒獨特而頂級的風味。





Orion初浪特調雞尾酒將沖繩特產青檸果實與宮古島海鹽結合，創造出清新的青檸香氣與海鹽的鹹味，帶來層次豐富的口感。這款雞尾酒的糖度和口感經Orion獨家技術調配，適合在炎熱夏日冷藏後直接享用。除了新上市的三款特色酒款，Orion還同時推出了深受好評的Orion The Draft生啤酒、Orion南方之星生啤酒及Orion麥職人生啤酒等多款人氣商品，滿足不同消費者的口味與需求，讓啤酒控在這個夏天可以Chill整個季節。







Orion 奧利恩 THE DARK 黑生啤

350 ml*6入裝／原價 NT$279

通路：全聯、家樂福、大潤發



Orion沖繩釀酒獅頂級淡愛爾

350 ml*3入裝／原價 NT$169

通路：全聯、家樂福、大潤發



Orion CHURA初浪特調風味雞尾酒

350 ml／原價 NT$64

通路：全聯、家樂福、大潤發



Orion奧利恩生啤酒THE DRAFT

500 ml／原價NT$79 通路：7-11、全家

350 ml*6入裝／原價 NT$279 通路：全聯、家樂福、大潤發"



Orion奧利恩南方之星生啤酒

350 ml*6入裝／原價 NT$279

通路：全聯、家樂福、大潤發



Orion 奧利恩 麥職人生啤酒

500 ml ／原價 NT$79

通路：7-11