雞蛋降價了、超商茶葉蛋也有優惠！自從2023年缺蛋潮造成蛋價上漲之後，不只買盒裝蛋變貴了，到餐廳、早餐店「加蛋」也動輒15元起跳。近期雞蛋產量穩定、蛋商紛紛降價，反映在量販、超商等零售通路回饋消費者。除了「家樂福」盒裝雞蛋降價快訊，這次窩客島再整理「四大超商茶葉蛋」優惠攻略，小確幸省一波。





家樂福雞蛋降價資訊

為了回饋消費者，家樂福自6月14日（五）起，針對「平價洗選蛋10入」推出優惠價47元~55元，相當於調降5~8元不等。除此之外，家樂福更針對「冷藏籠飼蛋、非籠飼雞蛋」持續推出特價優惠，折扣區間落在85折～9折，讓煮婦、煮夫們採買又省下一筆。





7-ELEVEN茶葉蛋 組合省5元

零售雞蛋有優惠，「超商茶葉蛋」也跟進推出優惠，7-ELEVEN自即日起至6/25期間，只要買茶葉蛋搭配「AB優酪乳(206ml系列)或AB優格指定商品」，可享5元折扣。此外，在小七買冷藏「大成上品語生食級雞蛋6入」可使用OPENPOINT APP 1點+85元會員優惠，現省14元。





全家茶葉蛋 一顆10元有找

全家茶葉蛋優惠在線上APP限定推出，6/16在APP「隨買跨店取」中推出「茶葉蛋10入99元」一日快閃優惠，換算下來每顆10元有找，購買後可兌換至8/31，每位會員限購2組、限量售完為止。此外，6/25前在全家門市買夯番薯搭配茶葉蛋，還可享有5元折扣。





萊爾富茶葉蛋 一顆最低10.6元

萊爾富茶葉蛋優惠，同樣線上買更划算，即日起至6/25期間於Hi-Life VIP APP內的整買零取購買茶葉蛋30顆享特惠319元（原組合售價390元），每人限購10組，售完為止。門市現場推出石安嚴選椒麻蛋（原單顆售價18元）享2顆30元優惠。





OK超商茶葉蛋 一顆10元

OK超商針對本次「茶葉蛋優惠」話題，推出兩大線上優惠，6/19前在OKmall推出店數兌換優惠，OKpoint 500點+$11元可兌換一顆阿薩姆紅茶茶葉蛋(60g)。此外，6/26前更祭出「茶葉蛋50顆 $500元、30顆$318元」超狂優惠，換算下來一顆10元就有。



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