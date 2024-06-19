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越南買一送一！越南峴港超值優惠「買一送一」開搶，再加碼機加酒優惠、越式洗頭優惠一次收。

2024-06-19 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：KKday 人氣：194
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編輯 張人尹

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越南旅遊市場持續熱絡，根據交通部觀光署最新統計，今年第一季台灣赴越南旅客近30萬人次，使得越南成為東南亞旅遊的熱門目的地。KKday抓住這股熱潮，推出多項峴港機加酒行程、買一送一的超值優惠，為旅客提供更多元和優惠的選擇。

推薦閱讀：越南峴港、會安3大度假飯店！秘境海景「洲際陽光半島酒店」，巴拿山法式山莊、新世界海灘酒店，越南度假飯店先收藏。
KKday峴港機加酒優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

為了滿足不同需求，KKday特別推出多項買一送一的超值優惠。其中，峴港的指定一日遊活動「巴拿山一日遊」和「會安古鎮一日遊」，旅客可以享受來回接送與專業英語導遊服務，買一送一的優惠讓每位旅客只需支付一人費用即可兩人同行。此外，選購esim產品也可享有買一送一的好康。
KKday峴港機加酒優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

峴港機加酒的行程同樣不落人後，KKday推出的5日超值機加酒行程價格從14,988元起，包含直飛機票與市區飯店住宿。而對於追求更高端享受的旅客，可選擇輕奢機加酒行程，入住海景飯店，價格為16,988元起。此外，還有為期限定的峴港5日奢華自由行，入住五星級度假酒店，享受專屬優惠。
KKday峴港機加酒優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

近期在台灣盛行的越式洗頭也是KKday的推薦體驗之一。在峴港，旅客可以享受道地的越式洗頭加按摩服務，價格低至86元起。為了吸引更多參與者，KKday於官方Instagram推出創意造句活動，參與者有機會獲得500元峴港機加酒折扣碼，且活動期間內若留言達到1,000人，將額外抽出免費峴港5日機加酒行程一名，讓你低成本遊越南。
KKday峴港機加酒優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
 

KKday峴港機加酒優惠

活動網址：https://walkr.tw/hFjl9u2p
 

 

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