京都的YOJIYA在PTT、Dcard等美妝版上都赫赫有名，吸油面紙更是京都旅遊必買的商品。但是，YOJIYA可不是只有販售護手霜和香膏等小物，也有經營咖啡廳喔！YOJIYA在即日起到8月31日期間，將和明治合作，推出限定冰品「明治 Essel Super Cup 抹茶」。這次的聯名商品僅提供外帶服務，並且只在「YOJIYA咖啡廳 嵯峨野嵐山店」販售！

明治×Yojiya：聯名

「明治 Essel Super Cup」這項商品本身將於2024年迎來發售30週年紀念！所以特地和京都當地的老字號YOJIYA聯名。明治 Essel冰淇淋標榜，在製作過程使用100%的宇治抹茶，味道濃郁且清爽。口感柔滑，帶有豐富的抹茶風味。本次的聯名商品，表面以抹茶粉描繪出註冊商標，拍照起來非常有特色！







明治×Yojiya：Essel YOJIYA 抹茶冰淇淋

除了冰淇淋以外，這項商品還可以額外添加手工製作的派皮、紅豆、鮮奶油、草莓果肉、橘子薄片、抹茶白玉和杏仁等多種配料。容器直接沿用「明治 Essel Super Cup 抹茶」的杯子，但是額外加上YOJIYA的LOGO，看起來就像京都藝妓在享用抹茶冰淇淋一樣。價格為500日圓，含稅。







明治×Yojiya：店內打卡特區

在YOJIYA咖啡廳嵯峨野嵐山店的外帶取餐區，店家也特地準備了能夠打卡拍照的攝影區。另外，只要在店內訂購這次的聯名商品，並上傳到社群媒體，就能拿到一張原創貼紙。貼紙共有2種，消費者可以自由選擇選擇喜歡的款式喔。







■咖啡廳資訊

咖啡廳名稱：YOJIYA咖啡廳 嵯峨野嵐山店

地址：京都市右京區嵯峨天龍寺立石町2

交通方式：JR 山陰本線嵯峨嵐山站徒步6分鐘

營業時間：10：00～18：00

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