這樣住CP值才高！和逸飯店‧台北民生館為了慶祝開業11週年慶，特別推出「逸生1日、1路相伴」週年慶限定活動，其中凡生日、身分證有兩個「1」或名字諧音叫「11」的旅客可享1,111元續住第二晚。同時只要生日與飯店同為7/12的旅客除了加贈生日蛋糕乙份，還可再享第二晚免費入住優惠。





和逸飯店‧台北民生館為了慶祝開幕11週年，即日起起至8/31推出系列住宿優惠，主打住房優惠「Double One」活動，凡旅客生日、身分證有兩個「1」或名字諧音叫「11」，入住舒適客房每房每晚5,199元起，第二晚續住價1,111元，連住兩晚一晚僅3,200元起，下殺6折。此外，還有「逸生一日」住房優惠，只要生日與飯店同為7/12的旅客，凡壽星本人入住，除了贈送免費蛋糕乙份，再享免費入住第二晚。





同時，位於飯店二樓的THE Lounge也特別推出了「1+1>2」餐飲活動。周一至周五兩人同行至THE Lounge享用多彩晨光式早餐，即贈送THE Lounge下午茶套餐券乙張，就是要讓老饕們可以從早餐吃到下午茶，整個七月都是值得慶祝的每一天。



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和逸飯店‧台北民生館第二晚1111元

活動期間：即日起起至8/31

活動內容：凡旅客生日、身分證有兩個「1」或名字諧音叫「11」，入住舒適客房每房每晚5,199元起，第二晚續住價1,111元，連住兩晚一晚僅3,200元起，下殺6折。



和逸飯店‧台北民生館

地址：台北市中山區民生東路二段178號

電話：02-7706-3399

官網：https://hotelcozzi.com/