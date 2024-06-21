打造台灣最美度假飯店，漢來飯店事業群繼台北漢來大飯店之後，再次推出讓飯店控尖叫的必住清單「漢來日月行館」。坐落於涵碧半島制高點隱密湖畔的漢來日月行館，可以一覽日月雙潭環繞270度最美景觀。為了滿足旅人、飯店控的期待，漢來日月行館首次釋出空間模擬圖、並於6/25擴大招募人才，希望在第三季提供最棒的漢來式服務給所有來到漢來日月行館的旅人。





漢來日月行館改裝斥資逾11億元，由全球知名LWMA李瑋珉設計師操刀設計，全面改造地上12層、地下3層的飯店動線與空間設計，不僅大幅翻轉飯店大門，重新打造幽靜優雅的飯店入口動線，在飯店空間之中更融入日月潭的天光、湖水、山景與森林元素，讓在漢來日月行館的每一刻都如同置身日月山水間，重新定義頂級奢華的度假體驗。





同時全館共92間客房與套房，客房設計以沉穩自然色系結合木質元素，從入住開始就能享受視覺美感與純粹放鬆，房型自15坪至108坪、全數採用頂級客房設備，包括Dyson吹風機、法國精品音響Devialet、Samsung QLED及Nespresso Vertuo膠囊咖啡機，衛浴空間規劃乾溼分離設計與免治馬桶。每間客房更全數配備專屬陽台與溫泉池，不用踏出房門就能獨享環繞日月潭的日夜晨昏景色，體驗漢來日月行館獨有、採自深度1,600公尺，被譽為全台最純淨美人湯的碳酸氫鹽泉。





而在 餐飲部份，漢來日月行館設有全日餐廳、頂級粵菜餐廳，除能品嚐頂級海鮮食材與環球美食外，也採用當地豐饒物產入菜，並有桌邊料理、餐酒搭配服務，無論家庭旅遊或商務聚餐都完美合適，位於11F的SKY Lounge，則為入住旅客提供多元餐飲選擇，結合Live House音樂演出，為夜間生活增添豐富火花。而宴會空間規劃可容納22桌中式桌宴的無柱宴會廳與獨一無二的湖畔證婚露台，無論企業晚宴、品牌活動、展演論壇、婚禮宴會都能全面滿足。







漢來日月行館 2024徵才招募會資訊

日期：2024/6/25 (二)

時間：11:00-16:30

徵才招募會 :南投承萬尊爵渡假酒店(南投縣埔里鎮樹人路131號)

注意事項：請攜帶個人簡歷，歡迎中高齡、新住民及二度就業者



漢來日月行館

地址：南投縣魚池鄉中興路139號

電話：049-2898889

