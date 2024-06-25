上午9點，日比谷中城（Tokyo Midtown Hibiya）的Buvette Tokyo剛剛開門營業不到10分鐘，第一批人潮幾乎將餐廳坐滿。儘管人聲鼎沸，店內卻絲毫感覺不到急促和焦躁，而是伴隨輕柔的音樂旋律與瀰漫在空氣中的烘焙香氣，讓人彷彿置身於法國巴黎的某個街角，體驗著不一樣的異國情調。







東京的早午餐時光

在東京，早午餐已成為一種表現生活餘裕的飲食文化象徵，這讓每家早午餐擁有自己的忠實粉絲，每一個周末也上演著美食佳飲佐社交的大小聚會活動，從Bills、Sarabeth’s、Eggs'n Things，到近年表參道的Criss cross、澀谷的VIRON、六本木的Mercer Brunch與日比谷的Buvette Tokyo，許多晨型人一早出門，享受著主廚對食材和烹飪的熱情，也在這股氛圍中展開屬於自己與親友的點滴時光。







Buvette Tokyo

Buvette作為一家餐廳、咖啡館和酒吧的飲食場所，旨在供應從早到晚全天都能享用各種佳餚和酒水的地方，或者可以說，這是一間隨性自在並充滿溫馨氛圍感的非正式餐廳。由美國主廚Jody Williams於紐約曼哈頓創立，Buvette目前僅在紐約西村、巴黎第9區北部、東京日比谷、首爾江南區與墨西哥城等地展店，選址均在城市的核心地區，結合了商業、藝文和高級社區生活感的街區。







翻開Buvette Tokyo的早午餐菜單，乾淨俐落的日法對照讓人眼前一亮，從輕食（SUR LE POUCE）、吐司（TOAST）、鬆餅（LES GAUFRES）、三明治（LES CROQUES）、野菜料理（LEGUMES）、蛋料理（LES OEUFS VAPEURS）、魚料理（POISSONS）、肉料理（VIANDES）和甜點（DESSERT），稍稍一恍神會以為正在學習法文課。

店內招牌菜如可頌、司康、法式鹹派、法式吐司、核桃麵包、希臘酸奶、鯷魚沙拉、鮮果麥片碗、酪梨吐司和山羊奶酪吐司，道道融合了傳統法式風味與符合現代人的創意口味，擺盤也都精心設計。





酪梨鮭魚吐司（AVOCADO TOAST）和一杯熱拿鐵

酪梨鮭魚吐司是以新鮮黑麥麵包為基底，上面鋪滿了綿密的新鮮酪梨泥，搭配份量十足的煙燻鮭魚片、半熟蛋和辣味優格調味，這種經典卻帶點小叛逆的創意吃法，提升了整道料理豐富的味覺層次；配合這道經典的酪梨鮭魚吐司，我也必須點上一杯經典的熱拿鐵，咖啡香氣四溢，口感絲滑順口，濃郁的咖啡與柔滑的牛奶在口中交織，讓這頓早午餐帶來一種溫暖和滿足感。











滿屋子的法式浪漫

還在門口排隊時，很容易被屋內充滿品味的古董家具、工藝擺件、藝術壁畫與精緻餐具所吸引，Buvette Tokyo處處流露出細膩而自然親切的懷舊氛圍，宛如來到百年前的歐式莊園起居室，然而，更人心生好感的是那些上午8點就妝容精巧，衣著脫俗的東京女子們，她們的氣質襯托了滿屋子的充滿層次的美感。

還記得我被帶位到餐廳中央區，恰好可以看見門口人流、店內走動和透明玻璃窗外的街景，我的左邊是一對女性朋友，眼神泛光地分享著彼此工作的新鮮事與挑戰，前方吧檯長桌坐了一對女性友人，似乎剛結束旅途，正交換著禮物與旅行趣聞，靠窗那一大桌子則是坐了10來位漂亮的女生團體，應該是某個姐妹會。然而最引起我興趣的是我的右邊一位獨自用餐的女士，她只是靜靜地品嚐每一口可頌和咖啡，隨後又點了奶油烤布蕾（CRÉME BRÛLEE）和蘋果塔（TARTE TATIN），整個過程專注而愜意，在這樣的環境中，時間彷彿都變得精緻美好了起來。









每次旅行，我總是喜歡在行程之中保留一個早晨，趕在城市和電車繁忙之前出門，循著令人食指大動的烘焙麵包香氣，前往一個我不曾踏上的小街區，無論是專程前往繁華的市中心還是安靜的住宅區都好。

伴隨探索早午餐餐廳的時候，總能發現旅遊書或網路遊記不會特別介紹的安靜街區，這些地方保有道地日常與生活機能，讓人與人之間交流變得隨性簡單，那是住在這座城市的人，特有的放鬆與慢活的生活街區。



Buvette Tokyo

地址：東京都千代田区有楽町1丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷1階

營業時間：早午餐時段9：00～17：00；午餐時段11：00～17：00．；晚餐時段17：00～21：00

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