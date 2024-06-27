浮誇系的網美聖代你一定看過很多，但浮誇到恨天高的程度，你絕對只能服這一家！京都烏丸御池站附近的咖啡廳「Cafe Cherish」以夢幻的裝潢和繽紛的聖代聞名。其中，最受歡迎的品項是一年四季都有的「美人魚聖代」！這主題和夏天簡直是絕配，7、8月暑假絕對是去打卡的最佳時機！

Cafe Cherish：美人魚聖代

美人魚聖代是店內的常駐品項，其中，冠名美人魚的就有3款，分別是「雨與人魚」、「美人魚水晶湖面」和「繽紛人魚島」。3款的差別在於裝飾風格和價格。雨與人魚的裝飾有花瓣，價格為1,990日圓。美人魚水晶湖面有著大顆的貝殼和不同顏色的珍珠，顏色以紫藍色調為主，價格為1,990日圓。繽紛人魚島的用色較為多元，裝飾以黃色、黃色為主，價格為1,780日圓。如果第一次去的話，建議可以選擇美人魚水晶湖面，尤其好拍！







Cafe Cherish：其餘聖代

除了美人魚以外，其他聖代的裝飾以愛麗絲夢遊仙境的紅心女王和蝴蝶為主。使用的水果包含黑醋栗、白桃和檸檬為主，輔以起司、巧克力和馬卡龍。如果你不巧，不是在夏天到訪的話，可以考慮這些其他的品項喔。另外，Cafe Cherish也時常推出季節限定的新商品，到時也可以試試看！







Cafe Cherish：漂浮飲品

店內也有提供汽水、漂浮汽水、茶等飲料。漂浮汽水也有4款冠名美人魚的品項，但是裝飾和聖代比起來比較樸素，價格也要1,700日圓左右，還是聖代比較划算喔。汽水最值得一提的就是行星系列，行星系列價格900～950日圓，由上往下拍真的很像是一顆顆覆蓋著大氣和水面的星體。如果你剛好有安排烏丸御池附近的行程，可以考慮朝聖一番喔！







■咖啡廳資訊

咖啡廳名稱：Cafe Cherish

地址：京都市中京區柳馬場二条下等持寺町4-6

交通方式：烏丸線烏丸御池站徒步10分鐘

營業時間：11：00～17：30

店休日：一、二

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