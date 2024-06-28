新北人夏天就是要耍浪漫！被評為全台十大觀光亮點之一的深澳鐵道自行車，每到夏日便會推出限定星光場夜騎活動，讓大家在夜晚吹著徐徐海風，沿著海岸騎著可愛的河豚車出發，並規劃各種不同主題光雕，今年以「夏夜星海」為主題，打造夢幻的浪漫騎乘體驗。







今年的深澳鐵道自行車光雕隧道特別加入了「七夕動畫」的創新設計，敘述了牛郎織女浪漫相會的故事。騎行進入光雕隧道，彷彿置身於喜鵲搭建的鵲橋之上，流星閃爍、煙火綻放，營造出絕無僅有的夢幻氛圍。八斗子車站有滿佈12星座窗簾燈及星星造型五角燈，隧道外則有愛心燈海廊道及星空鯨光雕，讓您在銀河裡徜徉，最後抵達裝飾有星河流光的深澳站月台，這一段旅程定能讓您留下難忘的回憶。







活動時間設定在2024年7月1日至8月31日，每天從早上10時到晚上20時30分，每半小時有一班車，並在每天的17時30分至20時特別加開「星光班次」。無論是想在白天享受海風的遊客，還是渴望在夜晚星空下騎行的夜貓子，都能找到適合自己的時段來體驗。趕快上網預約，來場說走就走的星光鐵道之旅。



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深澳鐵道自行車「燦爛夏夜山海騎」

活動日期：2024年7月1日至8月31日

活動時間：每天從早上10時到晚上20時30分，每半小時有一班車，晚間17時30分至20時特別加開「星光班次」。