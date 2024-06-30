亞洲迪士尼控等到了！全新的迪士尼探險號將於2025年從新加坡隆重啟航，這是迪士尼遊輪首次將母港設在亞洲，為旅客帶來前所未有的航海度假體驗。這艘巨型遊輪擁有20.8萬噸的總噸位，能同時容納近6,700名賓客及2,500名船員，預計將成為亞洲地區家庭旅遊的新寵。此外，可樂旅遊也將於2024年第四季開放預購，為喜愛迪士尼的旅客提前鋪排一場夢幻般的海上冒險。
迪士尼探險號不僅是一艘遊輪，更是一個動態的迪士尼主題樂園。船上設有以迪士尼、皮克斯和漫威為主題的七大特色區域，每個區域都提供獨一無二的娛樂和互動體驗。從奇妙的表演到互動式遊戲，再到各種主題餐廳和酒吧，迪士尼探險號為所有年齡層的旅客提供了豐富多彩的活動和設施。此外，米奇和米妮將擔任船長的角色，帶領旅客進入一個充滿魔法和冒險的世界。
可樂旅遊將致力於提供更多與迪士尼探險號相關的旅遊產品，包括團體旅遊、自由行和船艙預訂等多元選擇。預計從2024年第四季開始，旅客就可以預訂這場精彩的海上旅行。此外，為了讓旅客能夠第一時間獲得最新資訊，可樂旅遊特別設置了一個問卷網址，只要填寫問卷，就能在遊輪開賣時獲得即時通知，確保不錯過任何一次精彩的迪士尼海上冒險。
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迪士尼遊輪-探險號 亞洲首航
地點：新加坡
時間：2025年
可樂旅遊 迪士尼遊輪-探險號問卷