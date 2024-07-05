雀客國際酒店集團為了滿足旅人愛玩的心，特別精心推出了一個超值的住宿套票，只要1280元起，就可以在全台50多家旅館享受住宿。更令人興奮的是，這個套票包含了三重大禮，總價值近千元。首推可以攜伴前往嘉義太保的咩咩上樹萌寵樂園，不僅可以親近可愛的動物，還能親眼目睹有趣的羊上樹景象。這絕對是一個讓大人和小孩都能開心的好去處。
同時，雀客國際酒店集團的執行長黃俊豪表示，暑假是一個旅遊的高峰期，雖然許多人選擇出國旅遊，但對於時間或預算有限的旅客，雀客希望提供一個同樣精彩的國內選擇。除了萌寵樂園的趣味之旅，不能錯過的高雄駁二的Holo Park光禹浮空劇院，體驗台灣首座全息浮空劇院帶來的科技魅力。這是一場融合科技與藝術的視覺盛宴，為夏日旅程增添了一抹科技色彩。
2024這個夏天，旅人無需遠行，雀客國際酒店就能讓旅人體驗到不輸國外的旅遊樂趣。雀客超值的住宿套票僅在2024年7月1日至9月30日間提供，別錯過這個夏日限定的精彩旅程。立即訂房，開啟南台灣萌寵與科技藝術之旅。
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雀客國際酒店2024夏季超值住宿套票
活動日期：2024年7月1日至9月30日
住宿地點：全台50家以上雀客國際酒店及旅館
套票內容：加碼，包括嘉義太保咩咩上樹萌寵樂園雙人入場門票、高雄駁二Holo Park光禹浮空劇院體驗。
雀客旅館：https://www.checkinn.com.tw/?p=17313
承攜行旅：https://guidehotel.com.tw/post-promotion/202406_holopark
礁溪麒麟酒店：https://kilinhotel.com/news/158
永豐棧酒店：https://www.tempus.com.tw/news/ins.php?index_id=286&index_m_id=5