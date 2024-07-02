高雄一直是許多國際飯店進駐的首要城市之一，近年來更因為高雄市政府的努力，讓高雄成為了台灣最多演唱會、最多文藝活動的主要大城市。天成飯店集團看好高雄發展潛力，更不願意讓國際飯店專美於前，特別與鳳凰旅遊合作，打造全新精品飯店「天成逸旅-舶寓高雄」，要讓世界旅客都能發現高雄的美。





全新飯店天成逸旅-舶寓高雄(Voyage Kaohsiung by Cosmos Oasis)，位於高雄繁華的五福商圈，交通便利地處市中心，駁二藝術區、大港橋、六合夜市、中央公園….等觀光景點近在咫尺。以「游港都 緻生活」為飯店主題，融入海港、貨櫃、船舶…等設計概念，外觀則以貨櫃主體層層堆疊，構築出純白優雅，夜晚時分，燈光投射下，猶如海港的繁榮景緻，呼應著來自各地的旅人。



同時，天成逸旅-舶寓高雄全館擁有28間各式客房與套房，挑高氣派大廳與花藝植栽，洋溢著優雅別致，自然光景引入，結合高雄周邊文化景點，透過深度的視覺意象及設計手法演繹，營造出在地港都韻境，成就出心之所向、身之所往的靜謐空間。





除此，為提供卓越的住宿體驗，飯店備有全天候便捷的洗衣、烘乾的自助洗衣服務，讓人感受到家的舒適與溫暖。另有健身房及結合台灣在地文化與設計的嚴選好品天成文旅概念店，同時即將進駐的時尚品味的中餐廳、美髮沙龍以及精緻花藝的複合式花店，飽覽高雄美景的頂樓時尚酒吧，在這趟漫漫航程中停靠，感受自在，創造獨有美好時光。



並且房間則延續貨櫃、港口意象與新東方美學設計語彙，完美詮釋舒適寬敞的居住寓所。每間客房採用匠心工藝打造的席夢思頂級床墊，配置百年品牌西班牙ROCA衛浴設備、客房AI小美犀語音助理、FLORE 2億負離子高速智能吹風機、Nespresso膠囊咖啡機及TWININGS唐寧茶，悉心準備義大利寶格麗 BVLGARI沐浴備品，並減少使用一次性備品來落實環境永續。



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天成逸旅-舶寓高雄「遊港都 緻生活」試營運優惠

優惠期間：入住期間自即日起至2024年12月19日

優惠價格：

雙人房 平日(週日~週四)3,600元 旺日(周五)3,900元 假日4,900元

四人房 平日(週日~週四)5,200元 旺日(周五)5,500元 假日6,500元

卓越套房 平日(週日~週四)4,600元 旺日(周五)4,900元 假日5,900元

優惠內容：

1、依房型人數提供翌日客房餐飲早餐套餐(四選一)

2、品項包括在地風味套餐、人氣港都套餐、海港鮮粥套餐及朝氣蔬食套餐

3、客房內免費Mini Bar

4、免費使用健身房 (開放時間上午八點至晚上十點)

5、免費使用自助洗衣服務 (開放時間上午八點至晚上十點)



天成逸旅-舶寓高雄

地址：高雄市前金區五福三路38號

電話：07-216-3003