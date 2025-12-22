松葉蟹吃到飽！北海道住宿推薦 VESSEL HOTEL Campana Susukino 早餐方案最推，車站旁住宿超方便。

到札幌住宿也能松葉蟹吃到飽！VESSEL HOTEL Campana Susukino 主打北海道海鮮早餐無限供應，鄰近薄野站，交通便利又高 CP 值，成為熱門北海道住宿推薦。

到日本連早餐飯店也能松葉蟹吃到飽！位於札幌薄野核心地段的「VESSEL HOTEL Campana Susukino」，近年憑藉主打松葉蟹、海鮮丼無限供應的北海道風味早餐方案，在社群上掀起高度討論。結合交通便利的市中心位置與高品質住宿環境，成為不少旅客規劃札幌住宿時優先考慮的熱門選擇。



▲到札幌住宿也能松葉蟹吃到飽！VESSEL HOTEL Campana Susukino 主打北海道海鮮早餐無限供應（VESSEL HOTEL 提供）



▲位於札幌薄野核心地段的「VESSEL HOTEL Campana Susukino」，近年憑藉主打松葉蟹、海鮮丼無限供應的北海道風味早餐方案（VESSEL HOTEL 提供）

北海道住宿推薦「VESSEL HOTEL Campana Susukino」靠近車站！

「VESSEL HOTEL Campana Susukino」坐落於札幌薄野站步行可達的位置，對於初次造訪北海道或行程緊湊的旅客而言格外加分。飯店整體以「放鬆」為設計核心，客房內配備了加濕空氣清淨機與免費的VOD影視系統。二樓的大浴場更是飯店的一大亮點，寬敞的湯池搭配桑拿設施，讓身體的疲勞隨之消散，女性浴場更貼心配置了Dyson吹風機與ReFa蓮蓬頭，相當貼心。



▲北海道住宿推薦「VESSEL HOTEL Campana Susukino」二樓的大浴場更是飯店的一大亮點（VESSEL HOTEL 提供）



▲北海道住宿推薦「VESSEL HOTEL Campana Susukino」從適合單人住宿的商務飯店到多人住的家庭式空間都有（VESSEL HOTEL 提供）

北海道住宿推薦「VESSEL HOTEL Campana Susukino」松葉蟹吃到飽！

接著，這邊的早餐Buffet更是一大亮點！「VESSEL HOTEL Campana Susukino」廣受好評的北海道早餐吃到飽方案，可以狂嗑松葉蟹、鮭魚卵、甜蝦、干貝等海鮮，也可以實現海鮮丼自由，滿足海鮮控對吃到飽的最高期待。除了海鮮主角，北海道在地食材同樣不缺席，包含使用道產牛奶製作的起司、北海道小麥現烤麵包，以及濃縮蔬菜甜味的湯品，讓早餐不只是份量取勝，更具地方風味深度。



▲「VESSEL HOTEL Campana Susukino」廣受好評的北海道早餐吃到飽方案，可以狂嗑松葉蟹、鮭魚卵（VESSEL HOTEL 提供）



▲北海道住宿推薦「VESSEL HOTEL Campana Susukino」讓你實現海鮮丼自由（VESSEL HOTEL 提供）



在札幌眾多飯店之中，「VESSEL HOTEL Campana Susukino」成功將「吃到飽早餐」升級為住宿亮點，讓旅客不再只是填飽肚子，而是用一餐理解北海道的物產魅力。結合車站旁的便利位置、舒適客房與高水準餐食內容，特別適合重視CP值、希望用一晚住宿換取完整體驗的旅遊族群。若行程允許，把這裡當作札幌旅程中的一站，為早晨留一點胃容量，往往會成為整趟北海道旅行最值得回味的一餐。



▲在札幌眾多飯店之中，「VESSEL HOTEL Campana Susukino」成功將「吃到飽早餐」升級為住宿亮點（VESSEL HOTEL 提供）



▲▲北海道住宿推薦「VESSEL HOTEL Campana Susukino」結合車站旁的便利位置、舒適客房與高水準餐食內容，特別適合重視CP值的旅客（VESSEL HOTEL 提供）

北海道住宿推薦 札幌飯店 VESSEL HOTEL Campana Susukino

地址：〒064-0805 北海道札幌市中央區南五條西6丁目16番地1

交通資訊：距離地下鐵南北線「薄野站」4號出口步行約4分鐘

＊更多資訊請見官網查詢。

