台北101美食街再掀美食新話題，超人氣美食「美利港式茶檔公司」將於7/11進駐台北101 b1美食街，同時為了吸引目光，美利港式茶檔公司特別推出期間限定101元內用優惠套餐，以及可頌絲滑蛋塔買1送1的優惠活動，要讓101的遊客、美食老饕品嚐到最美味道地的港式料理。





美利港式茶檔公司表示，為了讓台北101的遊客、美食老饕可以品嚐到最道地的港式料理，將由由擁有50年資歷的香港大廚姚嘉雄師傅親自坐鎮，將原始道地茶餐廳文化引入台灣。其中包含了，西多士、絲襪奶茶、碟頭飯、撈麵、經典滑蛋蝦仁飯，以及具72層酥脆黃金外皮的可頌絲滑蛋塔等多項最正宗道地的港式茶餐點，就是要讓101的遊客、美食老饕吃一次就忘不了。





而這一次美利港式茶檔公司除了帶來優惠之外，最讓人期待的就是72層黃金可頌塔皮搭配香濃高檔內餡的可頌絲滑蛋塔，吃一口就會回不去的好味道。同時，還有柱侯牛腩滑蛋帽蓋飯、港式鮮蝦雲吞撈麵，每一口都有滿滿的港味。



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美利港式茶檔公司101店 內用101元開幕優惠

活動期間：7/11至7/12

活動內容：餐廳內用限定優惠套餐101元（原價278元），每日限定101組，可任選柱侯牛腩滑蛋帽蓋飯或港式鮮蝦雲吞撈麵（2擇1）並搭配凍檸樂乙杯。

Stage 101網站預定：https://bit.ly/3LcDG3j





美利港式茶檔公司101店 可頌絲滑蛋塔買1送1

活動期間：7/12至7/14 每日下午2點半起

活動內容：超人氣可頌絲滑蛋塔買1送1活動，每人限購2組，每日限量200組。

Stage 101網站預定：https://bit.ly/3RUVJPb





美利港式茶檔公司101店

地址：台北101地下b1 美食街