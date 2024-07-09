炎炎夏日，當食慾不振時，煙波集團在初夏時節推出了一系列開胃清麗的佳餚，讓每位旅客都能在炎熱的夏天找到一份清爽的美味。這次，煙波集團的主廚團隊以日本國民美食「海鮮丼」為靈感，創新地將米飯搭配各式珍稀高貴的生食級海鮮食材，詮釋出大洋藝術美饌的風采。菜單中包括「北海道生食級干貝」、「阿根廷天使紅蝦」、「優質肥厚白蝦」以及「高品質鮭魚」和「鮭魚卵」。這些海鮮佳餚即日起至11月30日推出，並搭配「舞 三青 一泊二饗」住房專案，以豪華美食套餐價3,960元起。





煙波集團的專業主廚團隊經過半年多的鑽研與創新，將海鮮食材華麗變身，以不同風味的面貌呈現於各縣市的餐廳。台南館推出的「炙燒天使蝦番茄風味珍珠麵」，以炙燒的深海天使紅蝦搭配番茄風味的薩丁尼亞麵，酸甜中挾帶鹹香滋味，層次豐富。此外，「炙燒干貝檸檬奶油燉飯」和「醬味生鮭魚玉米片」等創意佳餚，均在豪饗專案中以4,371元起的價格推出。新竹湖濱館的「天使蝦暴丼」則以阿根廷深海的新鮮紅蝦鋪滿於醋飯上，口感豐富。此外，還有「北海道生食干貝丼」和「鮭魚卵鮮鮭丼」等豪華菜餚，價格從4,680元起不等。





其中煙波新竹都會館推出了多款法式風味的海鮮料理，如「法式香草油蒜鮮蝦」、「炙燒干貝鮭魚卵」和「蒔蘿奶油鮭魚」，價格從3,960元起不等。宜蘭館的「黃金鮮蝦佐蜂蜜芥末」和「干貝菩提珠搭絕色魚卵」等創意料理，均以豪饗專案的價格推出，從4,230元起。蘇澳四季雙泉館則推出「炸蝦襯洛神花美乃滋」、「乾煎干貝佐奇異辣味莎莎醬」和「乾煎檸汁鮭魚搭燻鮭魚慕斯玉米餅」等創意料理，價格從5,208元起。





花蓮館和花蓮太魯閣館也推出了各自的特色海鮮料理，以豪饗專案的價格吸引顧客，分別從4,230元起和5,490元起。花蓮太魯閣館的「炙燒天使紅蝦」以火烤的天使蝦為主角，搭配魚子醬，帶來豐富的口感層次。「綠豆茸干貝」則將綠豆茸與干貝完美結合，外酥內嫩，多汁可口。「小米鮭魚三角飯糰」則以花蓮在地的小米與鮭魚拌烤，夾入起司和洛神餡料後，覆上鮭魚親子，創造出滿嘴鮮濃的美味體驗。





同時，煙波集團還推出了額外的加購方案，讓顧客可以在一般住房或餐廳用餐時享受更多的美食選擇。「豪饗」方案以780元+10%起，「超饗」方案以1,380元+10%起。此外，一泊二饗晚餐還加碼供應譽有女王蟹美名的「松葉蟹」，加價購每份只需169元，第二份半價優惠，等於每份僅127元即可享受這道鮮美的料理。此次「舞 三青｜一泊二饗」住房專案即日起開放預訂，為顧客帶來一場豐美華麗的饗宴，不容錯過。





各地餐廳推出的創意料理不僅在口感上滿足了顧客，還在視覺上帶來了極大的享受。煙波集團通過精選高品質的海鮮食材，搭配創新的烹飪手法，將傳統與現代完美結合，讓每位顧客都能在這個夏天找到一份屬於自己的美味回憶。無論是全新的菜單還是超值的加購方案，煙波集團都希望每位來訪的旅客都能享受到一場豐美華麗的饗宴，為這個夏天增添更多的色彩與活力。



煙波 舞 三青｜一泊二饗

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