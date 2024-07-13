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饗食天堂無限暢飲！饗食天堂「烤炸派對」無限暢吃大升級，串烤炸物吃到飽、啤酒喝到飽。

2024-07-13 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：饗食天堂 人氣：517
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編輯 張人尹

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把饗食天堂吃成串燒居酒屋！許多大胃王吃貨只要聚餐都會衝「饗食天堂」，無限任食、無限暢飲各種美食、飲品才過癮。這次饗食天堂特別推出夏季限定「烤炸派對」，包含現煎鐵板料、串烤、炙燒壽司通通升級，此外還有異國啤酒無限喝到飽，打造饗食天堂居酒屋。

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饗食天堂 烤炸派對 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
饗食天堂 烤炸派對 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

饗食天堂為了讓人盡情大口吃、大口喝，特別推出夏季限定烤炸料理，其中包含「蜂蜜啤酒雞翅」以啤酒、蜂蜜醃製雞翅，當成下酒小點超適合。此外還有「酥炸青醬雞軟骨、明太子豬肉串」居酒屋料理通通無限供應。同時，還可以享有多款異國啤酒無限暢飲，從KIRIN淡麗、KIRIN華麗白葡萄冰結調酒、百威啤酒、朝日啤酒，假日晚餐還能喝到荔枝裝芒特調啤酒，無限暢喝就是爽。
饗食天堂 烤炸派對 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
饗食天堂 烤炸派對 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

除此之外，饗食天堂本次也針對「現煎鐵板料理」餐區推出新菜，一定要吃到新鮮海味「嫩煎干貝佐蘆筍醬」、於平日及假日午餐、下午茶時段加碼推出「香煎雞腿佐蒜片」。在炙燒壽司區還有「焦糖鮭魚握壽司」鮭魚控連吃兩輪才過癮，再加上「明太子綴花枝握壽司、昆布鹽綴牛肉握壽司」以及晚餐限定的「金桔魚卵綴比目魚緣側握壽司」，讓吃到飽控通通要再約朝聖。
饗食天堂 烤炸派對 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
饗食天堂 烤炸派對 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載


 

饗食天堂 烤炸派對

活動期間：2024夏季限定供應
訂位網址：https://walkr.tw/eKTFzxmY

 

 

 

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