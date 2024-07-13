飲料控一定要關注的9間手搖杯新話題！本週各間手搖杯同步推出夏季限定新品，包含大苑子、Mr.Wish葡萄系列新品，有飲推出芒果季新系列，茶湯會主打台灣味芝麻系列，其中超有話題的還有一沐日推出豆花新品、50嵐芒果青免費加料，9大話題窩客島帶你一次看。







CoCo 楊枝甘露64折

夏天要消暑，飲料真的要隨時準備好開喝！CoCo為了幫飲料控降溫，特別針對三大飲品推出快閃折扣優惠，其中包含「楊枝甘露」胖胖版/纖細版中杯特價45元、HPP鮮鳳梨系列大杯特價40元，最低下殺64折。每間門市在7/11-7/14之間選擇兩天推出活動，要搶優惠建議先致電門市確認。



活動期間：7/11-7/14，每間門市2天參加活動

優惠內容：

胖胖/纖細楊枝甘露(M)優惠價45元 (原價70元)

HPP鮮鳳梨可樂達(L) 優惠價40元 (原價70元)

HPP鮮鳳梨綠茶(L) 優惠價40元 (原價65元)







茶湯會新品 暗黑芝麻系列

茶湯會這次徹底「黑化」了！茶湯會攜手新竹都城隍廟，推出在地風格「Black Project玩黑計畫」，使用芝麻、竹炭粉打造暗黑系手搖杯。其中主推「耀黑芝麻凍豆漿、耀黑檸檬朵朵」，還有輕食甜點「耀黑系列雞蛋糕」以及周邊小物暗黑系茄芷袋。8/9-8/11期間只要2人同行，穿著一黑一白服飾，就可享耀黑系列飲品第二杯8折優惠。



上市日期：07/15起

售價：

耀黑芝麻凍豆漿：$75 (中/南區) $80 (北區)

耀黑檸檬朵朵：$75 (中/南區) $80 (北區) $85 (百貨)

優惠活動：8/9-8/11，兩人同行至全台茶湯會街邊店門市，分別穿著「黑」與「白」元素，就可享有「耀黑系列飲品第二杯8折」優惠。





有飲新品 芒果系列

夏天一定要來杯芒果才爽！人氣超高Youtuber手搖杯「有飲」，夏天芒果季飲品強勢回歸，其中包含超濃郁「椰香冰芒沙沙」芒果冰沙、椰奶、西米露一次喝到，此外還有新品「芒果鮮奶綠」以及人氣回歸「Juicy芒果優優、芒果啵啵、芒果四季春」分別以芒果搭配優格冰沙、氣泡飲、或是清爽茶底，通通很欠喝。



除此之外，有飲還有一款超療癒、超隱藏版「夏日芒果雪露」，一杯裡面有芒果果丁、奶酪、椰奶、芒果冰沙，整杯超夏天。這杯「夏日芒果雪露」即日起至7/19期間限定，於中山站誠品南西的「nininono 4週年快閃店」現場每日限量開賣，芒果控這杯一定要喝到。



上市日期：即日起

售價：

椰香冰芒沙沙：80元

芒果鮮奶綠：65元

Juicy芒果優優：75元

芒果啵啵：65元

芒果四季春：65元

夏日芒果雪露：85元（即日起至7/19，nininono 4週年快閃店限定供應）







Mr.Wish新品 巨峰葡萄系列

夏天要喝的水果手搖杯，Mr.Wish帶你喝超夢幻「巨峰葡萄」系列，其中「葡萄果粒啵啵」主打咀嚼系口感，喝得到葡萄果肉、茉莉綠茶、愛玉以及啵啵晶球，喜歡酸甜風味則有「葡萄優格冰沙」整杯裡面包含多達10顆的新鮮現撥葡萄，在每週三會員日還有機會享有葡萄新品第2杯7折、滿250元折50元等優惠，新品趁機開喝。



上市日期：即日起

售價：

葡萄果粒啵啵：L $65元 / 隨身瓶 $120元

葡萄優格冰沙：L $95元，門市購買享優惠價88元。







大苑子新品 巨峰葡萄系列

同樣讓你喝到新鮮「巨峰葡萄」的，還有被手搖杯耽誤的水果店「大苑子」！這次大苑子也推出三款巨峰葡萄系列飲品，冰沙感「巨峰葡萄雪沙」一次喝到果肉、綠茶、蘆薈口感，還有錫蘭紅茶基底的「巨峰葡萄冰茶」，以及「葡萄玫瑰」加入浪漫玫瑰花泥，夏天喝起來更清爽。



上市日期：即日起

售價：

巨峰葡萄雪沙(L)：90元

巨峰葡萄冰茶(L)：70元

葡萄玫瑰(L)：90元







一沐日新品 豆花奶酪

一沐日賣豆花！超夯古早味手搖杯「一沐日」這次強勢推出超狂「經典料神便當盒」，堪稱是一沐日的神技配料大拼盤，一次集結草仔粿、嫩仙草、粉粿以及強勢回歸的「一沐日奶酪」等4大配料，除此之外還有超級復古「珍藏料神便當盒」鐵便當盒作為限量版周邊，打造超台、超懷舊的豆花吃法。



上市日期：7/12-8/4

售價：99元

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/392836







50嵐新品 芒果青台北開賣

終於不用羨慕別人了！50嵐夏季限定新品「芒果青、荔枝烏龍」冰淇淋手搖杯在網路上掀起話題，南部門市已經搶先開賣一個月，即日起在台北50嵐也能喝到「芒果青、荔枝烏龍」，除此之外，飲料控喝還「芒果青」可以免費加料波霸、珍珠、椰果，今天就手刀開喝。



開賣日期：即日起

北部售價：M50、L60

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/392873







珍煮丹 道歉鮮奶茶買一送一

珍煮丹道歉了！近日讓飲料控掀起話題的「珍煮丹鮮奶茶」，因為小農鮮奶的標示問題，讓許多鐵粉在網路上熱烈討論。珍煮丹承認資訊的標示疏失，為了好好向飲料控表示誠意，在7/13-7/15推出三天快閃「姍姍紅茶拿鐵」買一送一，雖然姍姍來遲，但飲料控還是要準時喝起來。



活動期間：2024/07/13-07/15

活動內容：門市現場買「姍姍紅茶拿鐵」享同品項、同規格買一送一。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/393009







ODD ONE OUT新品 西瓜手搖杯

西瓜手搖杯、西瓜馬卡龍超可愛！東區手搖杯「ODD ONE OUT」有個超可愛簡寫OOO，這次特別針對夏天推出超應景「花蓮大西瓜」系列手搖杯，並且攜手馬卡龍藝術家 EDDY FOODY推出「西瓜馬卡龍」，讓人有吃、有喝，打造夏天最消暑的西瓜下午茶。



上市日期：2024/07/12起，期間限定。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/392888







加碼推薦 隱藏版萬波喝到飽

這一次Texas德州鮮切牛排，針對廣大粉絲們口耳相傳的台式鐵板牛排靈魂帶到Texas，除了牛排料理之外、再加碼特別準備了「麵包、紅茶、復古餐墊紙」，Texas Roadhouse台味一次做到位。其中除了有最受粉絲們喜愛的現烤麵包外，再加碼邀請以台灣古早味飲料而聞名的「萬波島嶼紅茶」一起合作，活動期間點購台味傳奇系列餐點，即享萬波島嶼紅茶一杯，並可無限續杯，徹底實現小時候吃牛排、紅茶喝到爽的感覺。



活動期間：7月9日起

活動內容：推出牛、豬、雞三種餐點選擇，優惠價499元起，並可享萬波紅茶無限續杯。

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/392817



