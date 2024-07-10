一沐日賣豆花！超夯古早味手搖杯「一沐日」這次強勢推出超狂「經典料神便當盒」，堪稱是一沐日的神技配料大拼盤，一次集結草仔粿、嫩仙草、粉粿以及強勢回歸的「一沐日奶酪」等4大配料，除此之外還有超級復古「珍藏料神便當盒」鐵便當盒作為限量版周邊，打造超台、超懷舊的豆花吃法。



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以草仔粿手搖杯爆紅的「一沐日」，無論是粉粿、草仔粿、粉圓通通超高人氣，被粉絲稱為是手搖杯中的「料王」。這次一沐日為了慶祝12週年，把超人氣配料「奶酪」強勢回歸，更集結超人氣5款配料，在7/12起推出超澎湃「經典料神便當盒」，以奶酪、豆花作為基底，任選搭配草草組合（草仔粿+嫩仙草）、粉粉組合（粉粿+粉圓）、或是圓圓組合（粉圓+草仔粿），一次吃到一沐日經典配料。





除此之外，一沐日更在7/28推出一日限定「珍藏料神便當盒」，最經典、最懷舊的鐵製便當盒，還有雙耳扣環、老花布包，全台6間門市限定開賣。本次一沐日限定新品「經典料神便當盒」、鐵盒版「珍藏料神便當盒」主打澎派系配料，不只單吃、粉絲們也可以另外加點純茶、奶茶搭配一起喝，隱藏版超滿餡吃法一定要先衝。







一沐日 經典料神便當盒

販售期間：7/12-8/4

售價：$99元

內容物：奶酪＋豆花＋草草組合（草仔粿+嫩仙草）/粉粉組合（粉粿+粉圓）/圓圓組合（粉圓+草仔粿）擇一＋麵茶粉＋奶油



一沐日 珍藏料神便當盒

販售期間：7/28一日限定

販售門市：

北—永和樂華、吉林南京

中—台中美村、黎明大業

南—鼓山華榮、五甲自強

內容物：奶酪＋豆花＋草草組合（草仔粿+嫩仙草）/粉粉組合（粉粿+粉圓）/圓圓組合（粉圓+草仔粿）擇一＋麵茶粉＋奶油球＋雙耳鐵盒便當＋老花布包



詳細活動規範及供應情形，依 一沐日 官方公告為準。

