西瓜手搖杯、西瓜馬卡龍超可愛!東區手搖杯「ODD ONE OUT」有個超可愛簡寫OOO,這次特別針對夏天推出超應景「花蓮大西瓜」系列手搖杯,並且攜手馬卡龍藝術家 EDDY FOODY推出「西瓜馬卡龍」,讓人有吃、有喝,打造夏天最消暑的西瓜下午茶。



OOO夏天特別以消暑的西瓜作為新品主題,使用在地「花蓮大西瓜」為主角,推出「西瓜茉莉」西瓜加茉莉春茶基底,「西瓜翠玉青檸奶蓋」是以南投翠玉烏龍,加上泰式青檸葉、清爽西瓜汁,並且覆蓋一層綿密特製起司奶蓋,堪稱是升級版的西瓜牛奶喝法。





另一款「西瓜甘露」則是西瓜版本的楊枝甘露,其中喝得到自製新鮮義式西瓜雪酪、葡萄柚果肉、以及招牌茉莉粉粿增添口感,搭配椰奶帶來滿滿的南洋風情。除此之外,OOO更特別攜手「馬卡龍界愛馬仕」EDDY FOODY,設計全新「西瓜馬卡龍」,使用酥脆杏仁外殼夾入茉莉綠奶油、葡萄柚西瓜奶油、葡萄柚果粒、椰奶卡士達內餡,超多層次根本是把這杯「西瓜甘露」變成甜點用吃的。





配合本次西瓜係六新品上市,特別推出「ODD ONE OUT X EDDY FOODY 開心吸瓜組合」,其中包含西瓜系列飲品任選1杯、EDDY FOODY特製西瓜馬卡龍1個,還有限定版「開心吸瓜環保杯」,在7/11起開放預購。其中「開心吸瓜環保杯」也可以買一杯指定飲料、再用299元加購,飲料控收藏買起來。





ODD ONE OUT花蓮大西瓜新品系列

上市日期:2024/07/12起,期間限定。

品項及價格:

西瓜茉莉:M$80 L$100

西瓜翠玉青檸奶蓋:M$100 L$120

西瓜甘露:M$120 L$140

開心吸瓜環保杯(560ml):直購$350,購買任一西瓜系列飲品享加購價 $299





ODD ONE OUT X EDDY FOODY 開心吸瓜組合 販售資訊

售價:$650

組合內容:西瓜系列飲品任選1杯、開心吸瓜環保杯1個、EDDY FOODY 特製西瓜馬卡龍1個

購買方式:7/11 18:00 開始預購,僅開放網路購買、OOO 門市取貨(每人限購買 2 組,數量有限售完為止)

購買網址:https://walkr.tw/PuUdT7xl

取貨方式:7/19 - 7/21 期間,憑購買訂單編號、姓名、電話於 OOO 台北敦南概念店取貨。



詳細活動規範及供應情形,依 ODD ONE OUT 官方公告為準。