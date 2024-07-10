Texas德州鮮切牛排為了讓台灣的牛排控可以品嚐到讓人吃一口就會喜歡的「台式牛排」Texas德州鮮切牛排版，特別與萬波島嶼紅茶合作，推出了只有台灣人才懂的台式牛排套餐「麵包、紅茶、牛排、油麵、一個蛋」，這就是我們台灣人的第一份牛排、也是我們最懂的牛排組合。
這一次Texas德州鮮切牛排，針對廣大粉絲們口耳相傳的台式鐵板牛排靈魂帶到Texas，除了牛排料理之外、再加碼特別準備了「麵包、紅茶、復古餐墊紙」，Texas Roadhouse台味一次做到位。其中除了有最受粉絲們喜愛的現烤麵包外，再加碼邀請以台灣古早味飲料而聞名的「萬波島嶼紅茶」一起合作，活動期間點購台味傳奇系列餐點，即享萬波島嶼紅茶一杯，並可無限續杯，徹底實現小時候吃牛排、紅茶喝到爽的感覺。
Texas德州鮮切牛排這一次的「台味傳奇」Texas Roadhouse十年來首款由台灣團隊研發的在地菜單，無論是以低溫熟成的沙朗牛排、經過炭烤烙上誘人紋路的鮮嫩雞胸，或是Texas Roadhouse的隱藏版人氣料理厚切豬排，在初步調理後放上火燙的鐵板，將肉汁精華牢牢鎖住，創造出有別於經典美式料理的台味風情。
而這一次的除了推出台灣人才懂的台式牛排套餐「麵包、萬波紅茶、牛排、油麵、一個蛋」，Texas德州鮮切牛排更特製紙圍兜，分為「牛排款」及「紅茶款」，連同餐墊紙隨餐隨機贈送，從台味料理到靈魂配備，萬事俱備，就是要搶攻牛排控的必吃清單。
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Texas Roadhouse德州鮮切牛排 萬波紅茶喝到飽
活動期間：7月9日起正式開賣，推出牛、豬、雞三種餐點選擇，優惠價499元起。
活動內容：麵包、萬波紅茶、牛排、油麵、一個蛋、特製紙圍兜
官方網址：https://texasroadhouse.com.tw/