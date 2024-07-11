人人有獎的一番賞來囉！這次不是推出火紅動漫、人氣角色的一番賞，而是日本文具品牌「櫻花彩色文具」的一番賞！將各樣的文具用品化為實用居家雜貨，為生活增添繽紛色彩，於2024年6月14日起，在日本超商Lawson、MiniStop、Daily Yamazaki、書店、模型店、部分遊戲中心、部分藥妝店，以及一番賞的官方網站商店等通路販售。

日本文具品牌「櫻花彩色文具」一番賞首次登場

創業已有百年歷史的日本文具品牌「櫻花彩色文具」是許多人學生時期美術課的好夥伴，這次首度與BANDAI SPIRITS合作，推出一番賞！將各式各樣的文具元素化作充滿魅力的實用生活雜貨，光是擺著就療癒人心。







各獎項好禮搶先看

A賞是蠟筆盒圖案靠墊，將櫻花彩色文具代表性商品「Cray-Pas 粉彩蠟筆」設計為舒適靠墊，並附上一支紅色粉彩蠟筆，增添童趣感。





B賞是療癒的單手鍋，同樣使用「Cray-Pas 粉彩蠟筆」的外盒為設計，全長約28公分，適合用來煮泡麵，或是製作單人料理，是外宿族的好夥伴。





C賞則是風格清新的美耐皿，共有兩種圖案，分別為「Cray-Pas 粉彩蠟筆」或「Coupy Pencil油蠟色鉛筆」的包裝圖案。





D賞為實用的夾鏈袋，共有五款，皆採用了「櫻花彩色文具」的經典文具包裝設計，童心未泯。





E賞為實用小物組盒，包含了杯墊、髮夾、塑膠束口夾等，每款皆融合文具元素，增添繽紛感。



一番賞 櫻花彩色文具（一番くじ サクラクレパスコレクション）

F賞為手帕，共有五款，同樣採用了「櫻花彩色文具」的經典文具包裝設計，可愛實用又帶有懷舊氣息，意圖勾起使用者的童年回憶！最後，還有一個最大獎！只要購買最後一張一番賞抽獎券，即可獲得12色的Cray-Pas 粉彩蠟筆圖案的大型靠墊，以12支大尺寸粉彩蠟筆組合，不管是展開使用或捲疊使用都十分可愛，全長約95公分。心動的文具控們快來將這些帶回家吧！

售價：1次700日幣

販售地點：日本超商Lawson、MiniStop、Daily Yamazaki、書店、模型店、部分遊戲中心、部分藥妝店，以及一番賞的官方網站商店

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