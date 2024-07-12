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週末快閃咖啡買一送一！7-ELEVEN買二送二、全家酷繽沙買一送一，5大通路飲料優惠喝起來。

2024-07-12 文字：編輯 張人尹 綜合報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：各品牌提供 人氣：1,012
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編輯 張人尹

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週末快閃限定，咖啡買一送一！夏天熱到受不了，各大零售通路都推出咖啡優惠、飲料優惠幫粉絲們消消暑。無論是超商咖啡買二送二，或是消暑系冰沙買一送一、飲品抽抽樂優惠，通通都是夏天小確幸。這次窩客島整理5大零售通路、超商飲料優惠，24小時喝起來。
5大零售通路飲料優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 咖啡 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

超商的「五六日週末優惠」讓人幾乎週週放假都有小確幸，這次7-ELEVEN在7/16前享「大杯厚乳拿鐵買2送2、特大美式咖啡買2送2、經典純奶茶買2送2」快閃優惠，APP還有一次買多杯咖啡優惠組合。全家則推出「香草酷奶昔酷繽沙」以及「阿奇儂青梅脆脆冰、生活泡沫綠茶、OOHA檸檬蜂蜜氣泡飲」7/14前享買一送一優惠。
統一7-ELEVEn獅隊2023年上半球季封王活動 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
全家優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載

此外，連鎖超商OKmart亦有指定飲料任2件抽抽樂，最低享1折起，活動品項包含氣泡水、寶礦力、碳酸飲料、能量飲料等。萊爾富則在APP線上推出特大冰美式10杯399元、特大冰拿鐵10杯499元限量組合。不只四大超商，這次連婆媽必逛的「美聯社」也祭出大杯經典拿鐵買一送一，放假採買也要喝一波。

全家優惠 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載



 

7-ELEVEN 飲品優惠整理

活動期間：即日起至7/16
活動內容：
1、門市優惠：
指定飲品買2送2：大杯厚乳拿鐵/特大美式咖啡/經典純奶茶。
指定CITY系列 任選2件79折/4件75折。

2、APP線上優惠：
CITY CAFE濃萃美式買11送11，每日限量2萬組。
CITY CAFE濃萃拿鐵買11送7，限量10萬組。
CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選18杯711元，限量5萬組。
CITY TEA經典純奶茶/純奶青任選24杯711元，限量5萬組。
CITY PRIMA大杯精品美式/大杯精品拿鐵任選10杯711元，限量5萬組。
 

全家 飲品優惠整理

活動期間：即日起至7/14
活動內容：
指定商品同品項買一送一：阿奇儂青梅脆脆冰/生活泡沫綠茶/OOHA檸檬蜂蜜氣泡飲500ml/香草酷奶昔酷繽沙
 

OK超商 飲品優惠整理

活動期間：即日起至7/17
活動內容：指定飲料任2件抽抽樂 最低1折起，活動品項包含指定氣泡水、寶礦力、碳酸飲料、能量飲料等。
 

萊爾富 飲品優惠整理

活動期間：即日起至7/23
活動內容：Hi-Life APP整買零取，限時限量推出特大冰美式10杯399元、特大冰拿鐵10杯499元。
 

美聯社 飲品優惠整理

活動期間：即日起至7/14
活動內容：大杯經典拿鐵買一送一。

詳細活動規範及供應情形，依各門市官方公告為準。

 

 

 

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窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

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