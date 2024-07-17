辰日本料理在今年夏季推出了一系列全新料理，由江戶前壽司大廚阪口琢磨與割烹、會席大廚門間賢彥共同呈現。他們的料理不僅融合了經典日式風味與頂級食材，還加入了創意和歐系風格。這次的夏季盛典，為炎炎夏日注入了清新颯爽的元素，為老饕們帶來了全新的味覺享受。





辰日本料理的江戶前壽司特別推薦了多道經典菜餚。其中「鰹魚半敲燒」選用高知縣的鰹魚，經過備長炭炙燒後，搭配洋蔥、蔥和醬油，口感豐富且香氣十足。「鱚魚昆布漬握壽司」則以昆布醃漬鱚魚，配上陳年赤醋飯，魚肉柔軟細緻，如同KISS般迷人。「鹽燒太刀魚」則是另一道備受歡迎的料理，經過炭火燒烤後，魚肉細緻油潤，搭配金桔與蘿蔔泥，清爽宜人。





割烹部分的推薦菜餚同樣精彩。「玉米豆腐配富山白蝦與魚子醬」是一道融合了鹹甜口感的料理，玉米豆腐柔嫩，富山白蝦鮮甜，再加上魚子醬的鹹香，層次豐富。「蓮根餅配地蛤與竹筍」則是以新鮮蓮藕製成的蓮根餅，搭配地蛤和竹筍，口感鮮脆且充滿鮮味。「櫛瓜花天婦羅配松葉蟹和生火腿」是一道費工的美食，松葉蟹肉塞入櫛瓜花後炸成天婦羅，搭配伊比利5J生火腿與帕瑪森起司，滋味豐富且滿足。





門間賢彥料理長則以正統會席料理為主打，選用頂級食材呈現最純粹的風味。「南非鮑魚配松葉蟹綠櫛瓜捲」是一道開胃菜，Q彈鮑魚搭配松葉蟹和櫛瓜捲，清爽且高雅。「甘鯛煮付與燉煮A5近江和牛臀肉」則是兩道頂級食材的結合，甘鯛魚肉質柔嫩，A5和牛臀肉入口即化。「A5近江牛肩低溫涮」是另一道不容錯過的美味，低溫涮過的牛肩肉搭配紫蘇醋凍，風味明亮且鮮甜。





此外，辰日本料理還推出了特別的「頂級雙人海陸盛宴」，包含比目魚生魚片、比目魚和野菜天婦羅、活龍蝦與活鮑魚及A5和牛，為食客們帶來最頂級的海陸盛宴。這次的夏季盛典，無論是午間限定的精品午宴，還是海陸雙人盛宴，都為老饕們提供了豐富多樣的選擇。









海峽會中餐套餐

老饕品味價：$3,500~$10,000元/套(10%服務費另計)

套餐內容：依各價位帶而訂，可客製化套餐。



海峽會SHABU SHABU—

老饕品味價：$3,500~$8,000元/套(10%服務費另計)

7/15起推出「頂級雙人海陸盛宴」售價$16,000元（2位，10%服務費另計）、午間限定$5,888元「雙人精品午宴」、$9,999「 四人精品午宴」。



辰 日本料理 夏季盛典

老饕品味價：$3,500~$8,000元/套(10%服務費另計)

套餐內容：OMAKASE(特色餐點如上介紹)

販售期間：2024/7~8月(料理長將依實際季節食材出餐)





海峽會、辰 日本料理

專線：(02)7707 -6666

地址：台北市松山區敦化北路167號B1