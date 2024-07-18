大家都知道，一場成功的主題婚禮，除了浪漫的現場佈置，還需要各種精心設計的紙製品來襯托整體氛圍。最近，專門生產婚禮週邊的日本公司就推出了一系列《音樂祭》主題的超酷紙製品，保證讓婚禮完成度直接上升好幾個層次！如果你是聽團仔，衝過大港、火球，又或者是日本的SUMMER SONIC，絕對不能錯過這家公司的驚人創意！







印有賓客名字的入場手環

有了這個就不需要座次表了！印有賓客名字和桌號的音樂祭風入場手環，可以當作座位卡使用。賓客可以直接綁在手腕上。在訂製的時候還可以選擇設計和顏色，共有7種顏色可以選擇！







圓扇

可以當座位卡用的圓扇，採用了超吸睛的音樂祭風格設計。拜託，這可是夏天婚禮的必備物品啊！賓客拿在手上當搧子用，拍照的時候還能當道具，也可以拿在手上，配合台上的活動，炒熱現場的氣氛！







附票根的票券風座位卡

光看設計就讓人彷彿置身音樂節現場。新人可以在入口處安排工作人員，幫賓客「撕票根」後再帶位，超有儀式感的！撕下的票根還能用來在餘興節目上，讓賓客寫上祝福語之類的，婚禮結束後再全部收集起來，當成紀念品珍藏，是不是超有創意？







演唱會後台工作人員通行證座位卡

當然，賓客也可以不只是演唱會的參加者，也能夠化身演唱會後台的工作人員！只要賓客把名字親手寫上去，就能深刻地感受到，他們也是婚禮的一份子。這種互動感十足的小物最能拉近新人和賓客的距離了。







票根票券請柬

婚禮的周邊當然少不了邀請函！從賓客收到請柬的那一刻起，就開始營造音樂祭的氛圍了。你看這粉色漸層的設計，是不是超夢幻？請柬上還附了票根，簡直和演唱會門票一模一樣。相信這封請柬可以給人收到演唱會門票一樣的興奮感！看到這裡，是不是已經在腦海中浮現自己的夢幻婚禮了？如果你正在籌備一場音樂節主題婚禮，或是想讓自己的婚禮與眾不同，不妨參考一下這些創意吧！保證能讓你的婚禮從請柬開始就驚艷全場，讓賓客們對你的品味和用心讚嘆不已。畢竟，一場完美的婚禮，可不只是浪漫而已，更需要用心經營每個細節，才能給所有人留下難忘的回憶啊！

