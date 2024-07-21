alice + olivia café再度推出夏日限定菜單，這次以中華料理為主題，融合義式風味，讓人在咖啡廳也能吃到刈包和熱炒。從7月19日至8月31日期間，粉絲們可以在這裡品嚐到包括刈包、燴飯、包子等多樣菜色的新中華料理。這次的菜單特別注重食材和風味的多變層次，讓粉絲們在夏日擁有不同的美食選擇，還能打卡拍美照。



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特色刈包是此次alice + olivia café夏日限定菜單中的一大亮點。每個刈包都由師傅純手工捏製，造型可愛。兩款經典口味「梅干扣肉」與「蜜汁烤肉」讓人垂涎欲滴，還有特製的青醬生火腿起士刈包，更是中義混血的最佳組合。這些刈包不僅美味，還富有營養，搭配豆乳紅茶，讓粉絲們能夠享受到多層次的口感和清新的雅韻。







除了刈包，熱炒也是新菜單中的重頭戲。考慮到無法使用明火的限制，主廚特別推出了沙茶牛肉、台式三杯雞和宮保雞丁三款口味。這些熱炒菜色還搭配了手工裝飾的娃娃頭造型白飯和五色蔬果，營養均衡，讓人食慾大增。最特別的是主廚設計的「味噌拿鐵湯」，結合了味噌湯的風味、和拿鐵的「奶泡」口感，朝聖一定要喝。





alice + olivia café新中華料理菜單

甜點方面，alice + olivia café也不讓人失望。芝麻包、巧克力熔岩包和每日限量的主廚特製杏仁凍，都是粉絲們不可錯過的美味。特製杏仁凍還有桂圓紅棗和茉莉綠茶兩種口味，每日限量三份，搭配特製芒果優格醬汁，讓甜點的風味更為多元且層次豐富。這次的限定菜單自即日至8月31日供應，粉絲要朝聖記得要提前預約。

供應期間：即日至8月31日



alice + olivia café營業資訊

地址：台北市信義區松高路12號2樓

電話：02-2729-0002