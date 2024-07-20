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天母人週末來喝酒！2024天母啤酒節「金色三麥蜜桃啤酒」獨家開喝，微醺市集演唱會免費嗨起來。

2024-07-20 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之 圖片：有趣市集、2024天母啤酒節 人氣：1,044
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

天母人微醺嗨起來！一年一度「2024天母啤酒節」於本週末登場，在天母運動公園打造露天啤酒嘉年華，不僅請到最會辦市集的「有趣市集」規劃一系列美食、啤酒攤位，也有專為天母啤酒節推出的「12款獨家精釀啤酒」，讓人從下午沿路喝到夜晚。現場更有大型免費演唱會從白天嗨唱到晚上，週末和好友一起來天母草皮上放鬆、喝一杯。
2024天母啤酒節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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由有趣市集策劃的2024天母啤酒節市集攤位，近90攤人氣美食、超夯啤酒坐鎮，有台灣最時髦的漢堡餐車之稱的「yeah right food truck」、創意美式早餐「暢遊的戶外教學」、搭啤酒神隊友「起家雞、美滿炸雞」和「俞煙台式碳烤」等，各式各樣美食讓人從第一攤吃到最後一攤。
2024天母啤酒節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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而啤酒愛好者更不能錯過這次節慶的特釀啤酒。12間在地知名精釀啤酒廠首次推出限定版啤酒，例如金色三麥的蜜桃啤酒，以及臺虎精釀與香港H.K.Lovecraft合作推出的冰火菠蘿柚啤酒。這些特色啤酒不僅味道獨特，皆是此次天母啤酒節的亮點之一，絕對值得一試。
2024天母啤酒節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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音樂與美食是夏日派對的靈魂，天母啤酒節的演唱會絕對讓你High翻天！除了有麋先生、宇宙人等人氣歌手帶來連番演出，主場活動更首創「萬人KTV」，邀請DJ播放中外K歌金曲，民眾可至舞台兩側一同歡唱，致敬古人還原「酒後高歌且放狂」精神，一起到天母來場夏日狂歡。

推薦閱讀：南港人週末很嗨！免費入場「2024喔北搖音樂節」演唱會、美食市集都有，搭捷運出發去放鬆。
2024天母啤酒節 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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2024天母啤酒節

活動日期：7/20、21
活動地點：天母運動公園

 

 

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