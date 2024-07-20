天母人微醺嗨起來！一年一度「2024天母啤酒節」於本週末登場，在天母運動公園打造露天啤酒嘉年華，不僅請到最會辦市集的「有趣市集」規劃一系列美食、啤酒攤位，也有專為天母啤酒節推出的「12款獨家精釀啤酒」，讓人從下午沿路喝到夜晚。現場更有大型免費演唱會從白天嗨唱到晚上，週末和好友一起來天母草皮上放鬆、喝一杯。





由有趣市集策劃的2024天母啤酒節市集攤位，近90攤人氣美食、超夯啤酒坐鎮，有台灣最時髦的漢堡餐車之稱的「yeah right food truck」、創意美式早餐「暢遊的戶外教學」、搭啤酒神隊友「起家雞、美滿炸雞」和「俞煙台式碳烤」等，各式各樣美食讓人從第一攤吃到最後一攤。







而啤酒愛好者更不能錯過這次節慶的特釀啤酒。12間在地知名精釀啤酒廠首次推出限定版啤酒，例如金色三麥的蜜桃啤酒，以及臺虎精釀與香港H.K.Lovecraft合作推出的冰火菠蘿柚啤酒。這些特色啤酒不僅味道獨特，皆是此次天母啤酒節的亮點之一，絕對值得一試。





2024天母啤酒節

活動日期：7/20、21

活動地點：天母運動公園