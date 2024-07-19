南港人週末嗨起來！連續第四年舉辦的「2024喔北搖音樂節」將於本週末7/21、7/22升級回歸，首次選在夏日舉行，以「讓音樂找回自己」的精神為主題，現場邀請多組嘻哈歌手、搖滾樂隊和各種多元音樂風格團體免費演出，揪大家一起到南港聽歌、搖擺，享受台北最愜意的夏日音樂節。同時，更規劃市集請到人氣美食、特色手作小店等快閃，明天睡飽就搭捷運出發到南港。







喔北搖音樂節精心安排了多元的音樂體驗，從國內外知名樂團到新生代饒舌歌手，應有盡有。例如老王樂隊和麋先生將帶來他們的經典曲目，而《大嘻哈2》的Majin和比杰則會展現街頭音樂的獨特魅力。更特別的是，日本動漫祖師爺BURNOUT SYNDROMES將首次來台演出，粉絲們將有機會現場聆聽《Fly High!!》等經典動漫主題曲。此外，音樂節還設有雙舞台，讓DJ和女團等不同表演者帶來更豐富的音樂享受。







現場市集選品、美食攤位更是精彩，從古著、二手選物到精選墨鏡和動漫公仔，各種風格潮物走過都忍不住停下來爆買。人氣美食則是有可頌鬆餅、冰淇淋、吉拿棒、精緻刈包、方記糖葫蘆、香蕉煎餅、泰奶和各式特調，到2024喔北搖音樂節現場吃喝玩樂全包辦。



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2024喔北搖音樂節 活動資訊

活動日期：7/20-21

活動時間：12:30-22:00

活動地點：台北流行音樂中心戶外表演空間



2024喔北搖音樂節 演出陣容列表

主舞台演出陣容

7/20（六）宝島材料行、蛋頭＋小卡比、庸俗救星、P!SCO ft.月宵◇クレシェン、莉莉周她說、老王樂隊

7/21（日）KoOk、神經元＋比杰、STACO ft.壯三新涼樂團、Majin、粗大Band、麋先生、四分衛 ft.張國璽、BURNOUT SYNDROMES



小舞台演出陣容

7/20（六）Archi、TOH、Kerena、Wooda、imtyping、TOH、PPP、Scott Noise、Spykee

7/21（日）Dopeace、庫巴、小趴、MC Aman、BabyGrape格蕾普、Amos、北流雲 Finger Drummers



