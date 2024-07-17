2024大稻埕煙火點亮台北城的夜空！一年一度台北人最期待的「大稻埕煙火」將於今天晚間開跑，延續去年擴大舉辦「大稻埕夏日節」，每逢週三都有長達300秒的主題高空煙火秀和演唱會，8/10最終壓軸加碼480秒之外，更首度擴大煙火施放面寬至700公尺以上，讓人週週都想到大稻埕河畔耍浪漫。





睽違一年再度登場的2024大稻埕夏日節，於每週三晚間八點施放絢麗花火，讓許多人早早前去卡位、只為了看到最美的一刻，然而散場之後，「要去哪裡吃東西」就成為超重要的問題，在大稻埕老街區主要都是以白天古早味小吃為主，除了漫步到寧夏夜市之外，在捷運大橋頭站旁的延三夜市，更是老大同人激推的美食基地，現在就跟著窩客島一起看煙火、再到延三夜市爆吃一頓。



2024大稻埕夏日節 煙火施放時間

活動時間：2024/7/17~2024/8/10

地點：大稻埕碼頭(延平河濱公園3-5號水門)

主題煙火施放時間：每週三7/17、7/24、7/31、8/10晚上8點在大稻埕碼頭施放。同天亦有免費主題演唱會。





老大同人到延三一次都點整套

部落客 ✡水晶安蹄✡ 在 汕頭老牌四神湯刈包肉粽 說：

跟一般喝到的四神湯比已經算比較濃郁的了，豬肚、小腸等口感都是軟軟嫩嫩，湯頭還不錯，而且老闆還給加湯，很加分！<全文介紹>



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#汕頭老牌四神湯刈包肉粽

地址：台北市大同區延平北路三段40號

電話：0935691252







延三夜市老字號小吃必點

部落客 ✡水晶安蹄✡ 在 黃大腸煎 說：

一定要搭配香腸跟蒜片一起吃才對味，也不要沾太多醬汁，會搶了大腸煎原本的味！<全文介紹>



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#黃大腸煎

地址：台北市大同區延平北路三段4號

電話：0928-885639





延三夜市「台式漢堡」大口吃超過癮

部落客 陳小可的吃喝玩樂 在 台北橋頭魯肉飯 說：

焢肉肥潤，幾乎入口即化的美味，真的可以給他90分了！好吃～加上我不愛的花生粉和酸菜XD排隊也值得，平常不愛吃花生粉忘記先說，但還是好吃喔！<全文介紹>



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#台北橋頭魯肉飯

地址：台北市大同區延平北路三段24號

電話：0921358873







延三夜市超夯三角形蒸餃

部落客 算命的說我很愛吃 在 大橋頭延三蒸餃 說：

蒸餃的內餡鹹度調味剛剛好，料多又紮實，每一口都可以吃到滿滿鮮美的湯汁，即使不沾醬也很夠味，完全沒有油膩感！<全文介紹>



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#大橋頭延三蒸餃

地址：北市大同區延平北路三段37-39號

電話：0925810228







延三夜市必比登推薦美食

部落客 sasa 在 施家鮮肉湯圓 說：

他家鮮肉湯圓真的是超級讚，個頭蠻大之外，咬下後滿滿的鮮肉，要不是有彈牙的外皮，我真誤以為我在吃多汁的肉包。<全文介紹>



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#施家鮮肉湯圓

地址：台北市大同區延平北路三段58號

電話：02-2585-7655







延三夜市就要吃燒麻糬

部落客 Bunny 在 魏祥記燒麻糬冰 說：

花生粉是Bunny喜愛的偏甜口味，搭配麻糬口口香Q彈牙，而且吃起來不黏牙，客家麻糬不虧是經典，口口感受傳統樸實的好滋味。<全文介紹>



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#魏祥記燒麻糬冰

地址：台北市大同區延平北路三段30號

電話：02-25942328







到延三夜市呷甜甜

部落客 企鵝 在 豆花嫂 說：

湯圓是現點現煮的，光這點就先加分，芝麻湯圓是以純手工用糯米製成，芝麻香氣十足，口感Q彈，小湯圓也不遜色，吃得到糯米香氣，且口感也很Q彈，甜湯甜度偏低。<全文介紹>



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#豆花嫂

地址：台北市大同區延平北路三段25-2號

電話：0958-052858



