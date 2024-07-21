為了搶攻暑期吃到飽商機，台北六福萬怡酒店的「粵亮廣式料理」特別在暑假期間推出「粵亮尋飽」粵菜港點吃到飽活動，一次可以品嚐到46道美味正宗港點。從招牌港點「魚子燒賣皇」、「松露鮮蝦炸春捲」，到熱炒必吃「粵亮一品豆腐煲」、頂級精緻「蟲草松子松露餃」，活動期間自即日起至8/30，週一至週五午餐時段。





台北六福萬怡酒店「粵亮廣式料理」的主廚特別精選了46道美味正宗港點，其中包含了港式點心、港式甜點、港式糖水、冷盤開胃菜、湯品、經典熱炒、風味主食、時令蔬菜等多種類別。每一道料理都是師傅們每日親手製作，確保每一道菜都能達到最佳的風味。





而在推薦必吃之中，冷盤「涼拌蟲草蜇絲」這道菜結合了傳統的涼拌海蜇皮和近期熱門的蟲草花，清爽開胃，非常適合作為開胃菜。此外，「粵亮廣式料理」的港點部分包括17道鹹點、4道甜點和2款糖水。招牌港點「魚子燒賣皇」以其外皮韌感和多汁內餡聞名，深受食客喜愛。



必吃的「松露鮮蝦炸春捲」則以酥脆的外皮和鮮美的內餡，讓人一口咬下即能享受到松露的香氣和鮮蝦的美味。全素的「蟲草松子松露餃」則是主廚的精心之作，結合多種頂級食材，帶來豐富的味覺體驗。最後，甜點「楓糖綠豆糕」手工自製，鬆軟滑順，香而不甜膩，無論大人小孩都愛不釋口。





台北六福萬怡酒店表示，這次活動的推出，正值夏季旅遊旺季，無論是本地居民還是來自各地的遊客，都能在這裡享受到頂級的美食和貼心的服務。並且也是希望透過吃到飽的服務讓更多人可以品嚐到「粵亮廣式料理」美味正宗港點。



推薦閱讀：學生、上班族必備！最低120元吃到飽，大台北5間「無限續飯續麵」咖喱飯、拉麵都有，超高CP值人氣美食要筆記。







粵亮廣式料理46道料理吃到飽

活動期間：即日起至8月30日，週一至週五午餐時段

活動期間：粵亮尋飽 粵菜港點吃到飽活動，從招牌港點「魚子燒賣皇」、「松露鮮蝦炸春捲」，到熱炒必吃「粵亮一品豆腐煲」、頂級精緻「蟲草松子松露餃」、創意開胃「涼拌蟲草蜇絲」等，共 46 道粵菜及港點皆無限吃到飽。

台北六福萬怡酒店

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號8樓

粵亮廣式料理 訂位專線：02-6615-6528

