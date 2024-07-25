日本怪獸之王「哥吉拉」的魅力無人能擋，吸引了無數粉絲的熱愛。繼愛金卡公司推出的「哥吉拉紅蓮公仔icash2.0」及「哥吉拉水晶球icash2.0」後，這次又帶來全新的「哥吉拉鐵盒icash2.0」。這款鐵盒外觀為方形，特別使用灰色霧面材質製作，鑰匙扣環也採用了霧面鐵灰色，展現了沉靜而硬派的風格。





並且，這一次「哥吉拉鐵盒icash2.0」鐵盒上印有哥吉拉的肖像，並以浮凸效果呈現，立體感十足。這款鐵盒不僅適合收納小物，其整體設計和配色也非常符合哥吉拉內斂卻暗藏威力的形象，對於喜歡哥吉拉的粉絲來說，這是一款必須擁有的收藏品。





除了哥吉拉系列產品外，愛金卡公司旗下的icash Pay愛金付也是一大亮點。自7/18起，icash Pay推出了全新的「玩點不一樣」企劃，特別邀請擁有百萬粉絲的甜美流量女神林襄拍攝形象廣告。影片中，林襄以可愛又俏皮的方式演繹，讓觀眾感受到icash Pay的歡樂與活力，同時也推出了一系列的超「襄」優惠，吸引新舊用戶的參與。

針對新戶，icash Pay推出了雙重好禮。即日起至8月31日，新戶只要在「揪麻吉」平台輸入林襄的專屬註冊推薦碼「ILOVEICP」，即有機會抽中520點OPENPOINT或林襄親筆簽名的卡哇伊單曲icash2.0限定版，這對於喜愛林襄的粉絲來說，無疑是一大驚喜。



此外，新戶在當月首筆不限通路消費，還可享受100% OPENPOINT回饋，每戶最高回饋100點。這意味著消費100元就能享受100點的回饋，優惠力度相當大，真是「襄當優惠」。這些活動無疑增加了icash Pay的吸引力，讓更多用戶體驗到其便捷與實惠。









哥吉拉鐵盒 icash2.0

販售時間：2024/7/23起

通路售價：7-ELEVEN門市 380元/個、MOMO購物網 380元/個



icash Pay「玩點不一樣」市集活動資訊

日期：7/25(四)-7/28(日)

時間：平日16:00-22:00、假日12:00-22:00免費入場

地點：大稻埕碼頭貨櫃市集入口處

內容：

「襄襄拍貼亭」韓系四格拍貼機。

「下載送好禮」現場下載並註冊icash Pay即可夾扭蛋一次。

「打卡抽好禮」拍照牆打卡上傳至指定Facebook貼文，抽林襄限量簽名拍立得。

活動網站：https://event.icashpay.com.tw

