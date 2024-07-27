炎炎夏日來一杯沁涼啤酒，就是最消暑的時刻。這次，小火鍋名店「老先覺功夫窯燒鍋」首度和海尼根聯手推出夏季限定火鍋「無醉海陸啤兒鍋」。將偽微醺感的海尼根0.0零酒精添加到鍋底中，淡淡的啤酒香氣搭上老先覺酒釀番茄鍋，清爽系鍋底讓人忍不住一口接著一口喝。







老先覺全新限定「無醉海陸啤兒鍋」以老先覺酒釀番茄鍋為基底，並將海尼根0.0零酒精倒入其中，經典湯底與海尼根的清新果香和柔和的麥芽香氣，是款清爽順口的火鍋，只要269元就能吃到。主餐包括70g的豐富肉品和5隻鮮蝦，帶來海陸風味的極致享受。若在老先覺PLUS店型中用餐，還能以每人58元升級為自助吧吃到飽，超過40種菜品無限吃。







除了火鍋新品，老先覺還推出了滷拚新品「滷拚一鍋親」，包含大腸、豬肉片、豆腐、血旺、老油條、玉米筍和冬粉等食材，搭配老先覺的招牌麻辣湯頭。湯頭使用四十多種漢方食材，經過小火慢燉，呈現出香濃、麻辣的口感，入口香氣馥郁，辣而不嗆。滿滿一大鍋料售價220元，搭配老先覺專屬的麻辣窯燒鍋，保留鮮味的同時，帶來雙重的滿足感。



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老先覺Ｘ海尼根「無醉海陸啤兒」

無醉海陸啤兒鍋 (含70g豬或雞肉+鮮蝦5隻) NT$ 269 (PLUS店型需+58元享無限自助吧)

無醉海陸啤兒鍋 (含70g牛肉+鮮蝦5隻) NT$ 279 (PLUS店型需+58元享無限自助吧)



老先覺 新品

滷拚一鍋親 NT$ 220元

單點海尼根0.0NT$ 49元