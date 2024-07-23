一早就去cama買杯「CHOYA梅酒拿鐵」微醺一下！許多人上班前一定要先來一杯咖啡還魂、提神，才有精力面對整天工作挑戰，而以新鮮烘焙咖啡豆為主打的cama café，這次為了療癒上班族的心靈，跨界和日本人氣CHOYA梅酒聯名，祭出全新限定「CHOYA黑糖梅酒拿鐵」，微醺的梅酒香搭上咖啡和醇濃奶香，為這個夏天帶來全新的口感體驗。
將於7/24正式開賣的cama café、CHOYA「冰黑糖梅酒拿鐵」，嚴選梅子果酸和香甜黑糖混搭豐富層次的CHOYA黑糖梅酒，以經典cama拿鐵為基底，加入黑糖醬、再直接倒入CHOYA黑糖梅酒，完美比例讓人天天都想來一杯。原價一杯99元，於8/7前現折15元，嚐鮮價只要84元就能開喝。
同時，也搶先預告cama cafe 與CHOYA第二波合作，將於八月中旬推出「雙金微醺中秋禮盒」，濾掛咖啡和CHOYA梅酒組合，無論送禮自用都很可以。禮盒販售資訊，尚未公布請持續鎖定窩客島報導，將為大家帶來第一手快訊。
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cama café、CHOYA「冰黑糖梅酒拿鐵」
開賣時間：2024/7/24
售價：99元
優惠：7/24～8/7 現折15元，嚐鮮價84元。