在高端料理之中，最讓人期待的除了是用主廚們如何讓美味的料理一一呈現在老饕們面前之外，之次最重要的是用餐環境、及空間氛圍。川雅餐廳於2024年在微風南山46樓盛大開幕，以其橘、米、灰色調的溫潤雅致設計和高空景觀吸引了眾多饕客。川雅秉承川菜經典，結合台灣在地食材，透過Fine Dining形式展現川菜的清新與優雅。在這裡，賓客不僅能品嚐到美味佳餚，還能透過大片落地窗欣賞到台北101大樓的壯麗景色。這樣的用餐環境和氛圍，使川雅成為新約會的理想場所。





川雅為了讓老饕們有更多的選擇，特別推出了全新的「夏韻」季節菜單，靈感源自藝術家邱秉恆的「四季禮頌」油畫作品。這些作品描繪了春分、夏至、秋分、冬至的自然景象，並將其融入餐廳的米白、黃色、紅色、灰色花瓶設計中。



同時，川雅每季都以當令食材詮釋季節的魅力，讓賓客在初春清新、盛夏鮮酸、暮秋清遠、寒冬濃烈的四季風味中，感受自然的變化與生命的韻律。透過這樣的菜單，川雅帶領賓客的味蕾隨著四季流轉，仿佛畫作中的一筆一畫在口中交織流動，激起內心的悸動。





此外，川雅的用餐環境除了可以俯瞰台北101的大廳區外，還設有以四川、重慶、成都古名命名的四間包廂。其中，最大的「蓉」包廂可容納12位賓客，並展示了邱秉恆的作品「月夜曇花」。這幅作品透過曇花在月夜靜謐綻放的景象，展現川雅的內斂與溫柔。在這樣的氛圍中，賓客可以感受到世界的安靜與永恆，並在品嚐料理的同時，共鳴對飲食文化傳承的共感。





川雅全新的菜季菜單「夏韻」以鮮、酸的料理為賓客帶來一股清流。特別是川雅的涼菜創新將傳統與現代完美結合，其中「泡菜糍粑捲」以柔軟Q彈的糍粑捲包裹醃製脆爽的泡菜，酸辣適中，口感和風味對比鮮明；「燒椒皮蛋」則選用台灣Q彈鴨蛋，上部飾以花崗山剝皮辣椒，再搭配川雅以青龍椒、二荊條辣椒和菜籽油燒製而成的燒椒醬，鮮辣開胃。



頭湯方面，「葵菜雞豆花」以深綠的葵菜羹湯搭配色澤雪白、形似雲朵的雞豆花，微苦鮮香、鮮嫩清甜，完美體現「豆花不用豆，吃雞不見雞」的美譽；「清湯瓜燕」色澤澄清、風味濃郁，配以細緻的冬瓜絲和金華火腿茸，清爽甘甜。





熱菜部分，川雅提供多種口味豐富的選擇。「木薑子荔枝東星斑柳」以新鮮荔枝搭配東星斑柳，入口微甜後辣，帶有淡淡檸檬香；「怪味蜂巢脆腩」則選用西班牙伊比利豬，外皮香脆、肉質鮮嫩多汁，搭配多種辛香料調製的怪味粉，層次分明。



「糊辣豆丁骰子牛柳粒」選用美國菲力，牛肉嫩滑，豆丁軟糯，麻香回甜；「椒麻鱔絲」融合鱔魚、花椒、土豆絲，辣味絲絲入口，芝麻花生粒點綴其中，甜與辛辣在舌尖綻放。茶點方面，「啤梨鹹水餃」外皮酥脆，內餡鹹香中帶有一絲甜味；「漁網煎餃」以煎至金黃的漁網狀薄片相互交聯，內餡微酸微鹹，豐富的口感令人回味無窮。



並且，川雅全天提供NT$3,580元加10%的七道式「川雅尋味套餐」，其中包括涼菜、頭湯、熱菜、中點、大菜、隨飯菜和甜點。川雅還推出了適合10人享用的「坝坝宴」桌菜，每人NT$3,280元加10%服務費。這個夏天，川雅誠摯邀請您來體驗全新的「夏韻」菜單，享受這場獨特的夏日饗宴。











川雅

地址：台北市信義區松智路17號46樓（微風南山）

電話：02-2722 0303

營業時間：午餐12:00 ∼ 14:30、晚餐18:00 ∼ 21:30

線上訂席：https://reurl.cc/vaZgpl

包廂低消：午間包廂 NT$25,000 + 10% 起 / 晚間包廂 NT$35,000 + 10% 起



川雅夏季新菜單

涼菜 / 泡菜糍粑捲、涼菜 / 燒椒皮蛋、頭湯 / 葵菜雞豆花、頭湯 / 淸湯瓜燕、熱菜 / 木薑子荔枝東星斑柳、熱菜 / 怪味蜂巢脆腩、熱菜 / 糊辣豆丁骰子牛柳粒、熱菜 / 椒麻鱔絲、茶點 / 啤梨鹹水餃、茶點 / 漁網煎餃

