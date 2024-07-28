各位美妝控們聽過「melt」這個品牌嗎？它可是花王在2024年4月推出的第一個髮妝品牌哦！沒想到「melt」一問世就受到各大美妝雜誌的青睞，在「MAQUIA 最佳化妝品2024上半年」、「美的雜誌美容賢者票選2024年上半年最佳化妝品」等評選中，總共獲得了9個部門大獎呢！厲害吧？快來了解一下！





是什麼讓「melt」如此吸睛呢？原來，它的品牌理念是「休息美容」，主打在放鬆休息的同時，也能優雅地呵護秀髮。整個系列透過音樂、泡沫、觸感、香味等多重感官體驗，帶給你水潤柔軟、宛如絲綢般光澤的秀髮。聽起來是不是很夢幻呢？





系列商品

護髮乳勇奪各大雜誌的首獎，包含 MAQUIA 最佳化妝品2024上半年 洗髮精＆護髮素部門 第1名、MORE 最佳化妝品2024上半年 沐浴頭髮護理部門 第2名、ViVi 2024上半年最佳化妝品獎 頭髮＆身體護理編 頭髮護理部門 第2名和LEE 最佳化妝品大賞2024上半年 頭髮護理大賞。洗髮精則是得到non-no 20歲起的神級化妝品大賞 2024上半年 洗髮精・護髮素部門 第1名。得獎的首要原因是「melt」獨創的「活性碳酸泡沫」！花王把引以為傲的碳酸技術運用到洗髮露中，讓你在家也能感受到SPA級的頭皮護理。只要把洗髮粉末倒入水中，碳酸就會瞬間釋放，產生綿密細緻的奶油泡泡，溫柔地舒緩頭皮！目前melt系列從左至右共推出了5款商品，分別是：水潤洗髮精、水潤護髮素、奶油護髮乳、水潤護髮水、閃耀護理噴霧。價格分別是：1,760日圓、1,760日圓、2,200日圓（12包）、1,430日圓和1,430日圓。







水潤洗髮精

水潤洗髮精和水潤護髮素採用了同時修復髮表面和內部的混合修復配方。修復防護成分可將神經醯胺滲透住髮絲內部，集中修復受損髮質。此外，還添加了能在髮內部儲存水分的融化美容液成分。它能帶出頭髮本來的柔軟度和光澤，打造出水潤柔軟、如絲般光澤的秀髮。







奶油護髮乳

奶油護髮乳是一款活性碳酸洗髮露，能產生濃密綿密的泡沫。綿密奶油般的碳酸泡沫能將毛孔周圍的污垢和皮脂洗淨，使頭皮和頭髮恢復清潔。它還具有增強後續護髮素滲透的效果。這款護髮乳可以和上面的水潤洗髮精搭配使用。看到這裡，你是不是也心動了呢？快到全日本的LOFT、松本清或@cosme選購，讓自己在忙碌的都市中，也能擁有SPA級的奢華髮絲！

