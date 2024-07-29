粉絲們注意啦！日本東京的國立新美術館從2024年7月3日到9月23日舉辦超經典漫畫家團隊CLAMP的大規模展覽，這次不只可以看到陪伴許多粉絲們度過青春期的CLAMP經典作品，還有超級夢幻的聯名餐點，簡直是兩倍的享受！

國立新美術館「CLAMP展」獨家餐點夢幻登場

CLAMP是日本知名的漫畫家團體，創作了許多膾炙人口的作品，如《庫洛魔法使》、《X》等。這次展覽將全面展示CLAMP的創作世界，讓粉絲們近距離感受角色們的魅力。除了精彩的展覽，美術館內的餐廳和咖啡廳還推出了多款CLAMP主題的限定美食，讓視覺和味覺都能盡情享受這場藝術盛宴！





位於美術館內的「Brasserie Paul Bocuse Musée」餐廳推出了豪華的午餐和晚餐套餐。其中的壓軸甜點以《X》中的阿修羅與《庫洛魔法使》中的小櫻為靈感，使用竹炭麵糰和慕斯起司等食材巧妙重現角色形象，不僅美味可口，更是視覺上的享受。





如果是《庫洛魔法使 透明牌篇》的粉絲，千萬不要錯過「Salon de thé Ronde」咖啡廳的秋穗蛋糕套餐。這款蛋糕靈感來自動畫中秋穗製作的蛋糕卷，夾入莓果奶油的蓬鬆蛋糕捲搭配點綴的花瓣，不僅外表吸引，口感更是令人驚艷。





而《X》的愛好者，「Café Coquille」特別準備了以作品為主題的特色飲品。而《東京巴比倫》的粉絲則可以在「Cafeteria Carré」品嚐到以墨魚汁製作的義大利麵，完美呈現作品中的黑暗氛圍，不只好吃還超好拍，根本就是為了IG而生的餐點！







國立新美術館「CLAMP展」聯名餐點

這次的CLAMP展不僅是一場視覺饗宴，更是一次味覺探險。透過品嚐這些精心設計的主題餐點，再度深入地感受CLAMP作品的魅力。不管你是哪部作品的粉絲，保證去了不後悔！快點揪死黨一起去朝聖！

販售期間：即日起～9月23日

地點：國立新美術館 3F～B1餐廳・咖啡廳

地址：東京都港区六本木7-22-2