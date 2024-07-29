牛肉麵控久等了！一直是話題名店的「門前隱味」，以預約制牛肉麵店顛覆傳統牛肉麵用餐法則，即便是預約要等兩年也讓饕客心甘情願等候，成為牛肉麵界中最神秘的必吃名店。於先前四月愚人節當天，重磅宣布二號店將插旗西門町便引發話題。如今，在Google Map上終於出現2號店地址，就位於刁民西門町店附近，其位子更加方便饕客前去品嚐。
▲圖片來源為門前隱味官網、FB粉絲團(以下同)。
使用牛大骨、洋蔥、番茄熬煮鮮甜牛肉湯底，再額外加入雞腳、豬皮等富有膠質的食材熬煮，使得湯頭更加濃郁。更為了延續濃郁底蘊，將萬年老滷汁的概念移轉到牛肉湯頭中，每天都會保留些許舊湯頭再添加新的食材燉煮，成就一碗即便預約要等兩年才吃到、也心甘情願的門前隱味牛肉麵。
如今，門前隱味2號店地址於Google Map曝光，並從老闆個人IG限動中也能發現目前才正要開始動工改裝，可見開幕時間已逐步接近，可以好好的期待一番。尤其是西門町店的座位比起三重一村吧台區更多，讓牛肉麵控相對容易預約到。
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門前隱味西門町店
地址：台北市萬華區漢口街二段20巷7號
開幕時間：尚未公布