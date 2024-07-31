新北7大特色親子公園攻略！周末想帶小孩去放電，又不想假日還要開車到中南部的遊樂園，不妨到新北各處的親子公園，各種特色溜滑梯、遊戲設施、戲水區，小孩絕對會玩到不想回家。窩客島這次便整理「新北7大特色親子公園」，讓你不用花錢到遊樂園就能遛小孩，玩完還能搭車回家睡覺。





夏天帶小孩玩水必去的「新店陽光公園」、「三重熊猴森樂園」，園內各種遊樂、戲水設施大小孩都能一起玩得超盡興，而位在汐止的「水返腳公園」，整點時溜滑梯周圍開始噴水，水道溜滑梯帶小孩免費玩；「十四張歷史公園」除了超吸睛的巨大大穀倉溜滑梯外，還有各種造型盪鞦韆、溜索、獨木橋、戲水區等；另外還有中和員山公園的20公尺超長彩色溜滑梯，以及超刺激的滑草場，提供免費紙板讓你滑個過癮。





免費玩夏季限定滑水道溜滑梯

部落客 Zoey Wu 造訪 水返腳公園 說：

以茶葉、礦業、水返腳碼頭歷史做造型，除了一定要有的溜滑梯，沙坑遊戲區，這裡也有噴水廣場讓小孩可以涼一下，夏天來更好玩喔!<全文介紹>



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#水返腳公園

​​地址：新北市汐止區公園路及大同路交叉口

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溜滑梯、溜索、玩水來這一次玩

部落客 撰風 造訪 十四張歷史公園 說：

十四張歷史公園確實是適合帶小朋友來的公園，有大型穀倉溜滑梯、多種造型的盪鞦韆、小型溜索、獨木橋、戲水區等，甚至還有輪椅族友善的輪椅盪鞦韆<全文介紹>



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#十四張歷史公園

地址：新北市新店區央北二路與號啟文路交叉口







超廣大沙坑招潮蟹溜滑梯

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 板橋環河公園 說：

這裡有招潮蟹複合型遊戲設施、造型繩索、無障礙大轉盤，烏龜複合型遊戲設施、景觀草地土丘、魚遊彩色無縫鋪面，遊戲區會在晚間十點關閉燈源<全文介紹>



#板橋環河公園

地址：新北市板橋區南雅西路二段301巷41弄

電話：02-8968-3056







IG必拍20尺長彩虹溜滑梯

部落客 余小孟 造訪 員山公園 說：

超長的彩色溜滑梯，超好拍!!所以也是IG上爆紅的景點，網美們的最愛，除了好拍，溜起來也很有速度感，圓圓媽嘗試了好幾次，呼!好過癮<全文介紹>



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#浮洲藝術河濱公園

地址：新北市中和區員山路455巷

電話：02-2960-3456







公主心小孩必玩粉色公園

部落客 饅頭弟 造訪 永盛公園 說：

遊戲場以浪漫的粉紅色彩為主軸，打造一座可愛的粉色城堡溜滑梯攀爬遊具，有攀岩牆、旋轉樓梯、益智玩具及2個旋轉滑道鳥巢鞦韆、月亮鞦韆，還有個可愛的旋轉木馬造景可以拍照，你說是不是粉紅浪漫啊，超適合網美來這裡拍照，每一個角度都很好拍<全文介紹>



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#永盛公園

地址：新北市三重區車路頭街133號







6大兒童遊戲區不只有玩水

部落客珍妮佛的花草呢喃 造訪 新店陽光公園 說：

兒童遊戲場一共規劃有樹鄰遊戲區、動感歡樂區、沙坑體驗區，蝶型水道區、自由跑酷區、綠蔭森活區、沖洗更衣區、景觀廁所，場地蠻寬廣的，人少時又覺得更空曠了<全文介紹>



#新店陽光公園

地址：新北市新店區安業街

電話：02-8969-9596







新北人夏天免費玩水勝地

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 三重海世界水樂園 說：

每個造型都相當可愛，也都有噴水設計，像彈塗魚就會由嘴巴噴水出來，因為不是一直噴，不知道的人可能會被突如其來噴出來的水嚇一跳，然後都是不能攀爬的喔，大家都要好好愛護設施<全文介紹>



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#三重海世界水樂園（新北大都會公園）

地址：新北市三重區水漾路一段

電話：02-8969-9596



