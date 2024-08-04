「THE SUMO HALL 日樂座 OSAKA」（以下簡稱日樂座）位於大阪市中心的NAMBA Parks 8樓，是一間融合傳統相撲與現代娛樂元素的常設娛樂餐廳。這裡不僅展示了日本國技相撲的精髓，更以其快節奏和激烈對抗吸引了來自世界各地的遊客。日樂座的相撲表演包括傳統的比賽「取組」，全程以英文解說，即便是第一次接觸相撲的觀光客也能輕鬆理解和欣賞。場內提供4種等級的套票，且每張票都附贈便當，讓觀眾在享受表演的同時，也能品嚐到地道的日式美食。







日樂座的相撲表演約60分鐘，舞台「土俵」按專業相撲場地實際比例設計，讓觀眾能夠近距離感受比賽的緊張氛圍。參與表演的力士都是擁有正式相撲比賽經驗的專業選手，觀眾不僅能夠見識到力士們的力量與技巧，更能透過輕鬆有趣的解說深入了解相撲的歷史和文化。表演期間，觀眾可以享用提供的餐點，邊品嚐美食邊欣賞激烈的比賽，感受宛如置身於真正相撲賽場的震撼。此外，被選中的幸運觀眾還能親自穿上相撲裝，與力士近距離互動並合影，為這次獨特的體驗留下難忘的回憶。







日樂座的地理位置十分優越，距離南海「難波站」僅需步行3分鐘，從Osaka Metro「難波站」步行10分鐘也能輕鬆抵達，從集合阪神、近鐵的「大阪難波站」步行15分鐘即到。位於NAMBA Parks內的日樂座，周邊有200多間商店和餐廳，讓觀眾在觀賞表演前後，可以盡情享受購物和美食的樂趣。不要忘了在日樂座入口處的紀念品店挑選獨家相撲主題伴手禮，帶回家作為這次相撲文化之旅的美好紀念。





日樂座的相撲表演每天有兩場，分別在晚間6點及9點進行，每場約60分鐘。票價分為4個等級：S席16,000日幣、A席12,500日幣（兒童票9,000日幣）、B席9,500日幣（兒童票7,000日幣）和包廂席（BL席）50,000日幣。所有票種都附送「日樂座便當」、「日樂座兒童便當」或「日樂座零食袋」和一瓶飲料。為了滿足多元的飲食需求，觀眾還可以額外支付4,000日幣升級享用更高級的便當，或支付2,000日幣選擇純素或清真便當。需要注意的是，票務最晚需要在三天前的上午10點以前預約，確保每位觀眾都能獲得最佳的觀賞體驗。





相撲館 日樂座

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