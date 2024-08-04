榴槤控、芒果控揪吃！來自台中人氣甜點「金帛手製」，今年夏天再度將人氣王「榴槤雪糕捲」強勢回歸之外，更加碼推出夏天必吃芒果甜點「芒果雪花六吋塔」，兩款濃郁水果系甜點，為大家帶來全新味覺享受。
睽違已久的「榴槤雪糕捲」終於再次回歸，嚴選最高品質、被譽為榴蓮LV美譽的「蘇丹王榴蓮」為原料，獨有的香甜滋味、猶如奶油般的口感，自製作成榴蓮鮮奶油，搭配焦糖鮮奶油和抹茶蛋糕體，保留榴槤濃郁香氣的同時，多了一層焦糖的細膩甜味，以及淡淡茶香。熱愛榴槤的朋友來說，這款榴槤雪糕捲無疑是夏季不可錯過的美味選擇。
此外，夏天最讓人期待的水果莫過於芒果了，「金帛手製」首次推出冷凍版的芒果雪花六吋塔，為您帶來如同享用一碗芒果雪花冰的清涼感受。新鮮的芒果經過冷凍處理，搭配經典的鮮奶油與鬆軟的蛋糕，每一口都充滿濃郁的芒果香氣與細膩的奶油口感。這款甜點不僅能帶來視覺上的享受，更能讓您在炎炎夏日中感受到前所未有的涼爽與愉悅。
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金帛手製 門市
台中精誠店：台中市西區精誠五街14號
台北：新光三越信義A11店B2 (新東陽前)
金帛手製 新品資訊
榴槤雪糕捲 760元
芒果雪花六吋塔 720元