東勢必吃早餐「老祖灌蛋餅」！源自安徽的灌蛋餅製程繁瑣、耗時費力，全台灣販售灌蛋餅的早餐店屈指可數，開業一甲子的台中東勢早餐店「老祖灌蛋餅」則是其中之一，每天都有許多饕客為了這份難得的傳統點心專程來東勢朝聖，因此想嚐鮮一定要提前至少一天預訂。



▲▼老祖灌蛋餅為人氣台中東勢早餐店，須至少一天前預訂 / WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



六十年前，第一代祖老闆退役後落腳東勢，並販售安徽老家的傳統點心灌蛋餅、糖酥餅，由於滋味獨特，深受山城居民喜愛。而彼時台灣經濟尚未起飛，一份四塊錢的灌蛋餅當年對於不少家庭仍是奢侈的點心，而心善的祖老闆讓不少學童免費享受灌蛋餅，並勉勵他們用功讀書。第二代祖老闆承襲父親一身好手藝，堅持古法製作灌蛋餅至今也已超過二十年，眼見他時而擀麵團、甩麵糰，時而忙著攪拌蛋液、煎蛋餅，每個步驟皆親力親為。其中最吸睛的一環，肯定是一手用筷子撐開蛋餅、一手將壺內蛋液灌入餅中的畫面；儘管雙手沒一刻得閒，祖老闆忙碌之餘仍樂意一邊和客人交流暢談，笑說自己每天都在用麵糰健身、練鐵砂掌，並謙虛表示在手尚未燙紅之前都還算新手。▲老祖灌蛋餅第二代祖老闆承襲父親手藝，堅持古法製作至今 / WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲除了灌蛋餅之外，老祖灌蛋餅也有供應糖酥餅和燒餅/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝灌蛋餅酥脆又香氣四溢，現場備有東泉辣椒和辣醬，任君取用、增添風味。此外，另一款熱銷傳統點心「糖酥餅」也是以鐵爐先煎後烤，同樣不容錯過。不過要特別注意的是，由於「老祖灌蛋餅」相當熱門，想品嘗灌蛋餅務建議提前至少一至兩天打電話預訂最保險。推薦閱讀： 日本人也愛的台式早餐！每天排爆、超過70年的銅板價早餐「原西園橋下燒餅油條」，古法親製燒餅油條必點。 ▲老祖灌蛋餅的糖酥餅同樣受饕客喜愛/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲老祖灌蛋餅備有東泉辣椒和辣醬任君取用/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

老祖灌蛋餅推薦

灌蛋餅、糖酥餅

老祖灌蛋餅店家資訊

地址：台中市東勢區勢林街245號

電話：04 2588 8425

備註：至少一天前致電預訂