高雄咖啡控先筆記！高雄夢時代將於10/5至10/6盛大舉辦的「拿鐵生活節」，為咖啡控和美食家打造了一場難忘的戶外體驗。活動將在幸福廣場和水池廣場舉行，攜手來自全台40家手沖咖啡館和人氣美食攤位，帶來咖啡香氣四溢的悠閒時光。要讓高雄咖啡控、美食家品嚐最棒的咖啡盛會。



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高雄夢時代表示，這一次的「拿鐵生活節」不僅僅是單純的咖啡節，這是一個集結各地知名咖啡館與美食攤位的大型活動。來自全台的咖啡師和品牌齊聚一堂，包括台中自烘咖啡的代表「coffee stopover」、高雄在地知名咖啡館「＃Space Café」、擁有全國杯測賽事亞軍的Eric主理「KroX Coffee」，這些咖啡名店將帶來現場製作的各式拿鐵及手沖咖啡，讓消費者可以近距離感受咖啡師的技術與熱情。此外，活動現場還設有專業咖啡職人講座，分享關於咖啡的知識與技巧，為期兩日的活動無論是咖啡愛好者或美食饕客都能享受到豐富的內容。







除了讓人欲罷不能的咖啡之外，「拿鐵生活節」還將帶來多家超人氣的甜點與鹹食，其中，包含了有日式和菓子「YUTUZU」到以自家香草籽製作的「香草騎士 香草專門店」。此外，還有米其林等級的「PACCARI」巧克力與台灣首家Tree to Bar的「邱氏咖啡巧克力」，就是要讓咖啡控有喝又有的配。





此外，「拿鐵生活節」還帶來多款讓人無法抗拒的輕食和經典鹹味料理。例如，將在現場推出的「bluuoo」藻多醣蒟蒻麵，利用天然海藻製作的低卡健康料理，滿足輕食需求；而獲得2023高雄鹽酥雞嘉年華大雞大利獎的「御興炸雞」，則帶來酥脆多汁的炸雞；「光頭BBQ-南歐傳統手工烤肉」以精選香料和在地溫體豬肉打造風味獨特的烤肉盛宴，讓消費者可以在咖啡的香氣之餘享受到美味的鹹食。



高雄夢時代「拿鐵生活節」除了美食與咖啡的享受，還特別設立了咖啡沙龍，邀請到國際知名的咖啡職人現場進行手沖和拉花教學。台灣首位WCC咖啡拉花世界冠軍謝溢宸將在現場親授如何製作世界冠軍級的手沖咖啡，讓消費者能親自學習到專業技術。另外，「PeacocksCoffee 孔雀咖啡」的主理人Nate也將分享「愛樂壓冰咖啡」及「牛奶咖啡」的沖煮方式，讓咖啡迷在家中也能輕鬆製作各種風味咖啡。這些專業講座不僅僅是咖啡知識的傳授，更是一場咖啡文化的深度交流，讓消費者在活動中不僅僅是享受咖啡，更能夠學到專業技術。最後，讓參與者們在活動中增添趣味的是「拿鐵星球搖搖樂」抽獎活動，消費者只要在現場滿額消費，即可參與搖搖樂，贏取「奎克咖啡」冰滴咖啡禮盒、「黑浮咖啡」濾掛禮盒，甚至有機會獲得使用高海拔梨山青茶製作的鹹派餐盒等多項精美獎品。這場為期兩日的「拿鐵生活節」將成為咖啡控及美食家不容錯過的活動。

2024 拿鐵生活節 2024 Latte Festival

活動期間：10/5（六）- 10/6（日）

活動時間：11:00 - 19:00

活動地點：夢時代購物中心 1F 戶外幸福廣場 & 水池廣場



2024 拿鐵生活節 活動店家

SNOW 雪諾義式冰淇淋、沃田咖啡、NO.162冰滴咖啡、李甜私房、Exist coffee 存在咖啡、StableNice BLDG.、AMPM昉、金桃 鬆軟系司康、Cuiqu 奎克咖啡、TAKUMI 黑武士玩家型烘豆機、GA冰淇淋 La Glacerie Artisanale、光頭 BBQ 南歐傳統手工烤肉、木木咖啡、米提拿鐵 mitty、鹿篙咖啡莊園、御興炸雞、熊Q小米甜甜圈、釅遇茶屋、樂咖啡、布莉克手工水果冰棒、Restart Coffee Roasters、YUTUZU、Space Cafe'、巧蕎荷蘭焦糖煎餅、PeacocksCoffee 孔雀咖啡、Under160、邱氏咖啡巧克力、蘇澳珊瑚咖啡、Yankov Vodka 洋可夫伏特加、Atti 咖啡研究工坊、PACCARI、bluuoo、coffee stopover、RÊVE Café 黑浮咖啡、香草騎士 - 香草專門店、KroX Coffee、冬鈴商行—黑糖珍珠專賣……and more

