調酒控多一個理由約吃飯了！全球知名烈酒品牌金賓威士忌（Jim Beam）攜手台北潮流早午餐酒吧 Lit Lit，推出了為期12天的「意想不到的金賓嗨 DAMN」限時快閃活動。本次活動以活力四射的韓系風格為主題，特別以亞洲區代言人超人氣韓國女團 LE SSERAFIM 為主軸設計，為這場活動增添了無限魅力與話題性。活動並以洗衣店的趣味場景為靈感，融合多巴胺色系設計，將潮流風尚與趣味創意結合，成為今年秋天最令人期待的潮流盛事。





這次活動不僅提供了多款與 LE SSERAFIM 成員相關的限定套餐和特調金賓 Highball，還設置了三個充滿驚喜的拍照打卡點，吸引了眾多年輕消費者和粉絲前來參與。活動中的 LE SSERAFIM 限定套餐是本次快閃活動的一大亮點，每款套餐均以成員的個性和風格量身打造。





例如「采源套餐」中的特調飲品「采色棉花源」，配合香甜的花生醬豬肉堡，為消費者帶來一場視覺與味覺的雙重享受。而 SAKURA 的「萄氣小櫻花」特調搭配酸豆塔塔多利魚堡，則以酸甜的風味帶來清新的感覺。允真的「允真 LOVE 油」特調與煙燻牛肉堡，則展現了酷甜辣妹的風格，給人耳目一新的享受。



而 KAZUHA 的「梅好的一葉」特調與辣味鳳梨雞腿堡，則讓人感受到初戀般的酸甜滋味。這些套餐不僅吸引了 LE SSERAFIM 的粉絲 FEARNOT，也成功地讓威士忌愛好者們能夠在這個創意十足的環境中享受飲酒的樂趣。





除了美味的套餐與特調，本次快閃活動的打卡點更是為潮流愛好者提供了獨特的拍照體驗。首先，LE SSERAFIM 晾 Jim Jim 晾衣場是粉絲們必打卡的熱點，這裡展示了 LE SSERAFIM 成員在廣告中的穿著 T-shirt，讓粉絲可以模仿偶像的造型，拍下充滿個性的照片。





接著，「金賓洗勒」打卡點則是將韓國爆紅的洗衣機拍貼引入現場，讓參加者能夠在充滿趣味的洗衣機視角下拍攝創意照片。而最受歡迎的 Y2K 懸掛俯拍鏡打卡點，則是再現了廣告中的仰角自拍場景，讓消費者輕鬆拍出潮流感十足的照片，成為社交媒體上的新寵。





這次活動還提供了互動性十足的體驗。只要消費 LE SSERAFIM 限定套餐或購買兩杯金賓 Highball 特調，便可參加「來杯金賓 Bar」的創意調酒活動，調製專屬於自己的 Whole New Vibe。此外，在週末活動期間，Lit Lit 內還將舉辦洗衣店主題 DJ 派對，以及李雅英一日店長活動，為這次快閃活動增添更多驚喜和樂趣。這一連串的互動與創意活動，讓「意想不到的金賓嗨 DAMN」成為台北最受矚目的潮流盛事，吸引了許多年輕人和威士忌愛好者前來參與。



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意想不到的金賓嗨 DAMN

日期：即日起 – 10/9（三）

時間：13:00-21:00

地點：Lit Lit 早午餐酒吧 台北大巨蛋

地址：台北市信義區忠孝東路四段 505 號 1 樓

