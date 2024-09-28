史努比鐵粉，買到錢包破洞！在全球賣到缺貨的Peanuts x Anya Hindmarch聯名文具系列，由時尚選物品牌Club Designer獨家引進台灣，帶來滿滿的童趣與時尚感。不論是可愛的筆記本、鉛筆盒，還是俏皮的生活小物，都是以大家熟悉的史奴比、查理布朗等經典角色為主題，採限量開賣，史努比粉絲、Peanuts粉絲一定要手刀衝。



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▲圖片Peanuts x Anya Hindmarch聯名示意圖，本次快閃供應情形、門市外觀依現場為準。



這次的Peanuts與英國知名配飾品牌Anya Hindmarch聯名，推出可愛活潑的文具系列周邊，不只外觀討喜，設計上更是融入了品牌一貫的幽默與實用性，本次聯名共推出皮革文件夾、收納包、筆電套、書籤和鉛筆盒，以及Anya Hindmarch經典品項「 I Am A Plastic Bag 」托特包也是此系列一大亮點，讓文具成為生活中的時尚配件。







針對九月開學季正是買新文具的好時機，這個史努比聯名系列讓粉絲們能趁機入手。不只在CLUB DESIGNER大安旗艦店限量開賣，同時也會在09/20起於信義遠百A13 1樓的快閃店限定供應，粉絲們不只可以逛逛史努比文具，還有多個國際精品品牌，如Alexander McQueen、Bottega Veneta等，秋冬時尚單品也能同步買起來。





Peanuts x Anya Hindmarch聯名文具系列

販售通路：CLUB DESIGNER大安旗艦店、CLUB DESIGNER信義遠百A13快閃店





CLUB DESIGNER信義遠百A13快閃店 活動資訊

活動期間：2024/09/20-2025/02/10，如後續有延長調整，依官方公佈為準。

活動地點：信義遠百A13 1樓