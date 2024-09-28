堪稱鍋物控必吃鍋物之一「尬鍋」，這一次為了讓鍋物控有更好的消費體驗、更多元的選擇，自即日起進行菜單全新升級，將火鍋湯頭從原本的6款增加至10款，其中9款特別升級為香濃雞湯作為底湯，並結合台式經典風味食材，如金銀蒜頭蛤蜊、剝皮辣椒、魷魚沙茶等，將傳統的台味與現代潮流口味融合，讓鍋物控可以在尬鍋享受到豐富層次的美味。





王品「尬鍋」此次的改版不僅僅是湯頭的進化，還在主餐選擇上大幅提升，提供19道不同的主餐供顧客挑選。從金霸海陸總匯、豪牛尬豬到寶島海鮮拼盤等，每道菜品都針對不同喜好設計，無論是偏好雙拼組合、單一肉品或是海鮮料理的消費者，都能在此找到喜歡的餐點。



尬鍋表示，這樣的菜單設計展現出餐廳對於Z世代鍋物控需求的深入理解，強調點餐的自主性與靈活性，同時兼顧高CP值，吸引了眾多年輕族群的目光。鍋物控可根據自己的口味偏好，自由搭配湯底與主餐，實現真正的「自定義用餐體驗」。





此外，火鍋的靈魂湯底也從過去的6款增加到10款，當中包含升級版的香純雞湯底，像是金銀蒜頭蛤蜊湯、剝皮辣椒湯與魷魚沙茶湯等，這些充滿台式風味的湯頭無疑為鍋物控帶來了全新體驗。想要清淡選擇的鍋物控也不必擔心，餐廳還提供了高纖蔬食鍋，專為健康飲食者設計。而主餐的海鮮選項也增加至7款，從元氣鮮蛤到寶島海鮮拼盤、金霸海鮮總匯，種類豐富多樣，滿足了各種海鮮控的渴望。



同時，「尬鍋」還推出了超高CP值的優惠活動，迎接新菜單的全面升級。即日起至10/31，凡是生肖屬雞或名字讀音有「ㄐㄧ」的顧客，內用消費滿1000元即享有111元折扣，最高可折抵888元，這樣的優惠無疑是吸引大量消費者的一大亮點。此外，另有限時優惠活動，即日起至10/15，凡內用消費滿500元的顧客，還可享受以219元加購原價399元的龍蝦，這項優惠保證讓顧客在享受美味的同時，還能以實惠的價格滿足味蕾。







尬鍋屬雞有優惠

活動時間：即日起至10/31

折扣條件：生肖屬雞或名字讀音有「ㄐㄧ」的顧客

折扣內容：內用消費滿1000元即享111元折扣，最高可折抵888元

限時優惠：即日起至10/15，內用消費滿500元可加購龍蝦，價格為219元